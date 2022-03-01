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新北動保處傳授這兩招　避免寵物跑出家門或發生墜樓意外

▲新北市動物保護自治條例已於2月23日公布施行，民眾未繫繩遛狗者將裁罰3000元至15000元。（圖／新北市政府動保處提供）
▲新北市動物保護自治條例已於2月23日公布施行，民眾未繫繩遛狗者將裁罰3000元至15000元。（圖／新北市政府動保處提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-01 19:36:27｜2022-03-01 19:38:00

日前民眾通報犬隻墜樓疑似虐狗案，經新北市政府動保處調查發現，原來是飼主外出將愛犬「甜甜」留在家裡，不小心從家中陽台墜下，幸好有遮雨棚阻隔緩衝並無大礙；動保處提醒民眾，出門前做好居家安全防護，並搭配籠內訓練，即可保護毛寶貝安全！

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動保處指出，「甜甜」習慣在家中陽台上曬太陽，飼主也不以為意，未料發生意外，幸經獸醫診斷僅輕微扭傷；同時也建議民眾，民眾可於陽台或門窗處加裝圍網、鐵網片，窗戶加裝安全鎖，外出時要特別留意屋內的小物品，如縫線、橡皮筋、塑膠袋、金屬小物件，易讓毛寶貝食入，造成消化道損傷、腸阻塞。

動保處表示，貓咪肝臟無法代謝精油內化合物，像是驅蟲藥、香精油、居家用藥要收藏妥放，避免造成貓咪中毒；另外植物擺飾，如百合花、萬年青、鬱金香等等，也會讓貓咪誤食，造成腹瀉、嘔吐，嚴重時會造成臟器損傷甚至死亡，應將易誤食物品先行區隔，避免毛寶貝發生意外。

動保處毛寶貝醫療中心林子筠獸醫師提醒，民眾可利用犬隻籠內訓練降低焦慮不安感、隨地便溺及破壞行為；在與狗狗玩遊戲或吃零食時，要把籠子放在旁邊，讓狗狗產生正面的聯想，接著再慢慢把獎賞的食物放在籠內，讓牠自由進出，進入籠內時給予讚美及獎勵，再開始配合指令及動作。

此外，訓練不要超過15分鐘，讓狗狗喜歡自己的窩，飼主外出探訪親朋好友時，就不用再擔心狗狗是否因分離感到焦慮不安，或聽到外面的聲音，如門鈴聲、鞭炮聲就開始緊張害怕；飼養貓咪的民眾，可適時運用籠子觀察貓咪身體不適的狀況，在疾病治療上，貓籠也能發揮很大作用，幫助牠恢復健康。

動保處說，飼主不應獨留毛寶貝在家，為避免發生意外，建議安排家人或朋友代為看管，若短暫外出，應提供安全無虞的環境，善盡管理責任；「出門遛狗要繫牽繩」，應使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施，新北市動物保護自治條例已於2月23日公布施行，民眾未繫繩遛狗者將裁罰3000元至15000元。
 

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