更換水龍頭就沒熱水！內行曝「這原因」 她愣：長知識了
在冬天有熱水真的是一件很幸福的事，而許多民眾為了改變水流方式或是省水，都會換上不同功能的水龍頭，不過水龍頭原來也會影響熱水器！一名網友日前裝了新款水龍頭後竟然就沒有熱水了，內行網友一看都勸：「換掉吧！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 10:51:58
這名女網友日前在臉書社團《爆系知識家》發文，提到裝在廚房的水龍頭壞了，後來買了一新款式的水龍頭，裝上去後發現熱水器的火就點不著，連同浴室也不會有熱水。
原PO一開始以為是熱水器電池剛好也沒電，但是更換新電池後仍然一樣，奇怪的是拔下新的水龍頭熱水器就恢復正常，相當困惑的她便上網詢問：「這玩意（裝在廚房水龍頭的）跟熱水器有啥親戚關係？」
貼文一出，不少網友都紛紛回覆：「壓力」、「水壓不足」、「水壓降太大」、「水壓，壓力還是在呀，你需要加壓馬達讓水順暢通過熱水器，不然就會一直點火不順」、「水壓夠熱水器才會啟動點火，熱水器沒調過水量的話，可以去熱水器下面調水量」、「出水量不夠，水點火的熱水器就無法加熱。」、「去買跟舊的同型號吧，很明顯就是壓力問題，我家就是水都走總水閥來的，只要有人開廚房水用，廁所熱水沒有開到一定值，會被廚房降壓導致熱水器熄滅，但是關廚房水龍頭就會復原」。（編輯：陳珮瑜）