停電不怕！Nokia G21神話再現 續航力達3天、平價免5千
因應疫情後消費行為轉變，「安全」、「可靠」成消費重要考量，HMD Global今(３)日正式在台發表旗下G系列第二位成員⼀Nokia G21，主打長達3日的超強電量續航力、3年內相較同級產品達雙倍次數的安全性更新，以及全新口罩人臉解鎖功能；Nokia G21同時也是G系列首款配備90Hz螢幕更新率的機種，以6.5吋高解析度的LCD大螢幕打造沉浸式影音體驗。面對疫情發展的不確定性，用戶消費前的「渾沌歷程」明顯拉長，以多方比較、追求更耐用、實惠的產品。Nokia G21在台推出單一規格「墨藍色」4GB RAM/64GB ROM，3/8開賣，售價5,990元，首發再降千元，特價4,990元。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-03 13:54:48
Nokia G21配備6.5吋高解析度LCD大螢幕，螢幕更新率達90Hz。相機功能上承襲G系列，後鏡頭搭載AI三鏡頭，其中5000萬畫素的主鏡頭能更清晰自然的拍攝成像，同時搭載AI超高解析度變焦攝影，在2倍變焦下也能透過AI技術精采呈現影像中的細節；800萬畫素的前鏡頭，以多幀合成圖像結合AI降噪功能，大幅提升畫面亮度並減少噪點，滿足用戶在低光源環境下自拍或錄影的需求。
因應後疫情時代民眾手機黏著度提升，Nokia G21配備5050mAh超大電池，輔以快速高效硬體性能，續航時間最高可達三天，同時也支援18瓦快充；用戶亦可透過全新「超級省電系統」功能，自行設定需節約電量的程式，輕鬆省電、延長電池壽命。
為支援生活隨拍的記憶體需求，Nokia G21搭載4GB RAM/64GB ROM，更升級配備三卡插槽，使用戶無須在擴充記憶卡與雙SIM卡間做選擇。因應多樣化的行動支付情境，Nokia G21為同級手機中唯一搭載NFC功能，使用戶可輕鬆完成資料傳輸與電子支付。此外，Nokia G21更首度搭載口罩人臉解鎖功能，外出佩戴口罩也能輕鬆解鎖手機，提供用戶最安心、安全的使用環境。