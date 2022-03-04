神準心理測驗！選一張圖片　看你3月是否有「破財危機」

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B、用手機掃碼付款
C、使用信用卡結帳
D、從錢包取出現金結帳
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A、直接從口袋掏現金結帳
選到這個選項的人，你在三月的破財指數為60%，從口袋掏錢是很有風險的，因為一個不留意，鈔票可能會從口袋滑落，而你自己卻不知道掉了錢。另外，可能會有人來跟你借錢，因為你隨身都有現金，所以朋友會覺得你很好藉錢、很好說話，所以紛紛向你借錢，但是會不會還你就不得而知了。所以建議你還是用錢包將錢收好，養成整理錢財的好習慣。
B、用手機掃碼付款
選到這個選項的人，你在三月的破財指數為120%，現在手機掃碼支付真的非常方便，就連小攤販都能掃碼。這樣方便的結果就是「去到哪裡買到哪裡」，出門只要帶著手機，隨掃隨買不成問題。這樣一整個月下來，就很有可能會超支，月底捉襟見肘，連生活都成了問題。所以建議你領到薪水先分配好花用項目，還必須留一份固定不能動用到的資金，以備不時之需。
C、使用信用卡結帳
選到這個選項的人，你在三月的破財指數為250%，習慣用信用卡的人常常是花大錢省小錢的人，因為信用卡能預支，下個月再去繳費就好。但常常因為這樣，所以不知不覺就越刷越多，不隻身上的現金都花完了，下個月還要生出一筆錢來還款，讓你備受壓力。如果都一直繳最低還款金額，信用卡的利率會越滾越大，變成一個無底洞。所以建議你還是以現金支付為主，刷卡之前要三思，衡量一下自己的能力。
D、從錢包取出現金結帳
選到這個選項的人，你在三月的破財指數為20%，用現金支付時你會知道自己的錢包裡還有多少錢，如果所剩不多，你就會打消購物的念頭，或是在存兩個月的錢，等現金夠了再去買，這樣就不太會有預支或是超支的狀況發生。另外，也可能因為多存了幾個月的錢，最後卻不想去買原本想買的東西了，這筆錢就這樣存了起來。不知不覺自己也能存一筆小錢，老師建議你可以規畫理財，讓存下來的錢滾錢，相信你很快就能存到自己的第一桶金。（編輯：郭佩蓉）
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