絕命終結站翻版？超大鋼架懸空馬路 內行氣炸：快去檢舉
無論是開車或騎車，一定要隨時注意周遭路況，才不會釀成憾事。近日，就有網友行徑十字路口時，意外看到前方上空有個超大的鋼架，讓他陷入兩難，到底該不該過去呢？結果眾人一看紛紛痛批，應該要去檢舉才對。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 11:42:15
臉書社團「爆廢公社」有網友PO出一張照片直呼「到底該不該過去？」可以看到十字路口，正前方的上空，正在實行吊掛作業，但底下卻沒有任何的管制措施，或是工作人員出現，彷彿一切就在等著原PO過去一樣，讓人感到相當害怕，萬一掉落，那後果不堪設想。
網友紛紛看傻，「執行吊掛作業，底下沒有人」、「吊掛作業必須要有人在下方管制，沒有，是能檢舉的」、「死神不喜歡被騙」、「我會選擇繞路～畢竟台灣的工安！呵呵」、「台灣的工安嘛…繞路吧晚7分鐘也不要晚7天」、「塔吊吊掛物品不能超出圍欄吧？小車收進去一些？」。
也有專業人士建議，不要太相信塔吊手、吊掛手的技術，「正常的吊掛作業區域是要淨空的，要用明顯的標示或柵欄把作業區跟非作業區區隔開來，還要派員引導車輛。」原PO也無奈回應，「發現當下，其實它是完全靜止不動的，下方也沒有管制的跡象」。目前仍無法確認該地點位置，只能建議民眾遇到類似狀況時，請改道，以免發生悲劇。（編輯：詹鎰睿）