俄反戰示威逾4600人遭逮　80歲人權鬥士也不放過

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根據俄羅斯獨立監督組織OVD-Info，俄羅斯全國各地有65座城鎮發生示威活動，有4644人遭到逮捕。
OVD-Info表示，警方對示威者使用電擊器。OVD-Info也在通訊軟體Telegram張貼目擊者照片和影片，畫面顯示鎮暴警察使用警棍暴打示威者，將他們打得滿臉是血。
俄國最著名的人權團體「紀念」（Memorial）表示，主要活動人士之一奧羅夫（Oleg Orlov）在位於首都的馬涅茲尼亞廣場（Manezhnaya square）舉標語牌時遭逮。
俄羅斯資深人權鬥士、被認為很有可能獲頒諾貝爾獎的岡努西奇娜（Svetlana Gannushkina），在她80歲大壽這天在莫斯科遭拘留。
莫斯科警方表示，一輛載有大批示威者的警車在開往市內警局途中發生事故翻車，造成9人受傷，其中6人為被捕的示威者。
在聖彼得堡，大批鎮暴警察在市中心大高爾基百貨（Gostiny Dvor）外戒備，這裡通常是示威集會的所在地。
自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上月24日揮兵進入烏克蘭，展開俄方所謂的「特殊軍事行動」以來，在俄國各地參加示威而被捕的人數，估計已超過1萬。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1110307