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獨家直擊！恰恰彭政閔、小不點李奕樵　雙雙現身天母

▲恰恰彭政閔現身天母，替中信房屋拍攝形象廣告。（圖／NOWnews攝）
▲恰恰彭政閔現身天母，替中信房屋拍攝形象廣告。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

2022-03-15 11:00:00

2019年球季結束後，中信兄弟指標球星恰恰彭政閔高掛球鞋，轉任副領隊兼農場主管，從第一線選手轉戰幕後行政人員，雖然漸漸淡出螢光幕前，不過他在棒球界依舊佔有一席地位，不少忠實粉絲都在敲碗希望他能復出，《NOWnews今日新聞》也獨家直擊到卸下球衣的彭政閔，以一身帥氣西裝現身中信房屋天母蘭雅加盟店，與先前因《天橋上的魔術師》得到最具潛力新人獎肯定的「小不點」李奕樵，雙雙出沒天母，究竟兩人在共譜什麼大作，就讓《NOWnews今日新聞》替大家來一窺究竟！

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▲中信房屋最新形象廣告，講述世界上最美好的禮物，就是對於投入每件事情最開始的初心與喜悅。（圖／品牌提供）
▲中信房屋最新形象廣告，講述世界上最美好的禮物，就是對於投入每件事情最開始的初心與喜悅。（圖／NOWnews攝）
恰恰彭政閔一身米色西裝，難掩過人的帥氣形象，引來不少路人圍觀，原來，這次是為了中信房屋2022年最新形象影片拍攝，這回形象廣告中，以對棒球熱愛的少年、辛苦努力的房仲青年，以及恰恰彭政閔三人做為主要串聯，希望指出世界上最美好的禮物，就是對於投入每件事情最開始的初心與喜悅。

在拍攝空檔時，《NOWnews今日新聞》也獨家訪問到彭政閔，面對這次形象影片是否引發他的一些共鳴，恰恰坦言：「很多人都會很害怕挫折，但是每個階段、每個挫折，如果勇敢去面對、正向的思考，我想最後成功的結果都會是最甜美的。」

▲恰恰彭政閔現身天母街頭拍攝廣告，超高人氣引來路人圍觀。（圖／品牌提供）
▲恰恰彭政閔現身天母街頭拍攝廣告，超高人氣引來路人圍觀。（圖／NOWnews攝）
過去彭政閔也經歷過無數的打擊低潮，面對挫折他也不藏私的分享自己的方法，他是個喜歡去研究的人，當自己遇到低潮或者挫折，會去尋找自己為什麼會有這樣的低潮，可能是看比賽影帶，或是詢問教練、從中做訓練，試著找回打擊感覺。記者也追問他是否相當樂觀，恰恰則是笑著表示：「我算是比較不服輸的個性！」而這樣努力不懈的精神也與中信房屋企業形象不謀而合。

至於在打球的過程，若出現疲乏該怎麼消化？彭政閔也偷偷分享了他私下的愛好，原來他會在非賽季期間，或是非比賽期間，去做些其他的興趣，像是他很喜歡唱歌、看電影、旅遊等，會盡量讓自己身心靈放鬆後，再重新去組織起來。

▲「小不點」李奕樵再有新作，拍攝中信房屋形象廣告還私下透露算是本色出演。（圖／品牌提供）
▲「小不點」李奕樵再有新作，拍攝中信房屋形象廣告還私下透露算是本色出演。（圖／NOWnews攝）
另一邊，本身也是棒球隊的李奕樵私下透露這次算是「本色出演」，同樣面對挫折時，他總是會告訴自己不要太早放棄，多努力一分鐘，也許就接近成功了。如果不願意去努力，則是註定會失敗，他強調「要對自己有信心，信心很重要」，他也笑著分享，認為自己是樂天派的，每天開開心心不知道在開心什麼，也因為演戲是他的興趣，所以總是很樂在其中，甚至接下來希望有機會可以朝武打角色或是偵探角色去挑戰。

中信房屋歷年品牌形象影片，跨足許多種風格，有感性出發的「小巷裡的愛」、活潑搞笑的「崩壞童話篇」、或是知名律師謝震武演譯的「省麻煩篇」都相當令人津津樂道，而今年中信房屋首支形象影片，特別邀請傳奇球星恰恰彭政閔及金鐘新人李奕樵，就讓我們一起期待他們的合作下，會擦出什麼樣的火花。

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