特企／先睹為快！《星之夢幻島》全新花靈解鎖！

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練武的閒暇之餘 也別忘了練舞
全新玩法「勁舞系統」，主打多人社交，帶上你的好友一同尬舞，讓你邊跳舞邊升等！只要玩家的角色等級達到40級，就可以在主城加入舞團練習，跟隨NPC偶像練習生，在主城瑟菲拉跳舞移動。參與的玩家越多，就可以更輕鬆快速獲得經驗獎勵，快點跟上練習生的節拍，舞力全開引爆全城吧！
跟著咪嚕一起來遊園吧
在《星之夢幻島》中，為了決定出誰是卡巴拉最聰明的人，冒險協會定期會舉辦大型的答題活動，緊張刺激的機智對決，考驗玩家對於遊戲與冷知識的熟悉程度，遊戲規則也相當簡單，只要在限定的秒數內，將人物移動到「O」或是「X」的區塊上即可回答題目，只要答對即可進入下一題，若是十題全對，玩家即可獲得卡巴拉藍晶與扭蛋幣等獎勵。
遊戲上市首週即獲得雙平台下載冠軍 榮登App Store遊戲推薦
《星之夢幻島》自上週公測以來就深受玩家肯定，加上國師唐綺陽的強力推薦下，遊戲熱度居高不下，榮登雙平台免費下載排行第一名，更在許多玩家的熱情支持下，登上App Store遊戲推薦。營運團隊也強調，未來將持續維護並打造良好的遊戲品質，帶給玩家最優質的體驗！
※《星之夢幻島》Google Play下載連結：https://lihi1.cc/SrIFt
※《星之夢幻島》App Store下載連結：https://lihi1.com/WG8vc