COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

特企／先睹為快！《星之夢幻島》全新花靈解鎖！

▲《星之夢幻島》公測成績搶先曝光！（圖／品牌提供）
▲《星之夢幻島》公測成績搶先曝光！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-03-09 17:50:59

全新花靈解鎖　聖屬性神話花靈「並蒂蓮」

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新聖屬性，擁有剋制其他所有元素屬性的強大威力，傷害全面提升。聖屬性面對同樣聖屬性時，無法形成剋制關係，聖屬性花靈搭配其它屬性花靈編隊，可以形成單屬性強化效果。例如當遇到火屬性時，隊伍編列建議搭配「聖屬＋水屬」，攻擊效果將會比「聖屬＋聖屬」來的更強！

練武的閒暇之餘　也別忘了練舞

全新玩法「勁舞系統」，主打多人社交，帶上你的好友一同尬舞，讓你邊跳舞邊升等！只要玩家的角色等級達到40級，就可以在主城加入舞團練習，跟隨NPC偶像練習生，在主城瑟菲拉跳舞移動。參與的玩家越多，就可以更輕鬆快速獲得經驗獎勵，快點跟上練習生的節拍，舞力全開引爆全城吧！

跟著咪嚕一起來遊園吧

在《星之夢幻島》中，為了決定出誰是卡巴拉最聰明的人，冒險協會定期會舉辦大型的答題活動，緊張刺激的機智對決，考驗玩家對於遊戲與冷知識的熟悉程度，遊戲規則也相當簡單，只要在限定的秒數內，將人物移動到「O」或是「X」的區塊上即可回答題目，只要答對即可進入下一題，若是十題全對，玩家即可獲得卡巴拉藍晶與扭蛋幣等獎勵。

遊戲上市首週即獲得雙平台下載冠軍　榮登App Store遊戲推薦

《星之夢幻島》自上週公測以來就深受玩家肯定，加上國師唐綺陽的強力推薦下，遊戲熱度居高不下，榮登雙平台免費下載排行第一名，更在許多玩家的熱情支持下，登上App Store遊戲推薦。營運團隊也強調，未來將持續維護並打造良好的遊戲品質，帶給玩家最優質的體驗！

※《星之夢幻島》Google Play下載連結：https://lihi1.cc/SrIFt

※《星之夢幻島》App Store下載連結：https://lihi1.com/WG8vc

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀