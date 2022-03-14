網紅李根大尉傳「戰死烏克蘭」！最後發文瘋傳 韓網震撼
俄烏衝突已經為期超過兩週的時間，戰火仍不停歇，引起國際間高度關注，而日前，南韓一名擁有超過76萬訂閱者的YouTuber「李根大尉（이근대위）」，突然拋出震撼彈，透露自己已經前往烏克蘭當義勇軍，結果才剛隔一週，南韓論壇上突然開始瘋傳「李根大尉已經戰死」的消息，引發網友熱烈討論，也讓韓媒注意到此事。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 06:52:30
回顧當時事件，李根大尉在6日突然上傳IG，宣布自己將前往烏克蘭當義勇軍，直指「無知的人雖然不懂保安的重要性，但在這樣重重困難的情況之下，為了讓團隊順利抵達烏克蘭，我們只能以非公開的形式進行」，在抵達之後，也陸續曬出幾張當地情況報平安，除了有軍用帳篷之外，還有他與當地軍犬的合影，讓不少粉絲放了不少心。
怎料，近日突然有有韓國網友貼出烏克蘭在地新聞表示「李根大尉已經戰死」的消息，有網友直接將烏克蘭的新聞利用翻譯器翻譯，報導寫著「基輔附近15公里發現了在特殊作戰中的3名韓國人屍體，了解之後發現這幾位是從韓國海軍特殊戰隊退役的李某大尉以及他的隊員」。
消息立刻在韓網引發討論，加上李根大尉IG最後更新是在五天前，當時內容是悼念在南韓忠州因為降落傘意外離世的好友，顯然在俄烏戰火現場，仍然心繫過去的戰友，但面臨生死未卜的情況，不少粉絲還是湧進留言「告訴我這真的不是事實......」、「歐巴，如果您還活著給個回應吧」、「如果您平安無事，回覆我們吧」。
不過，根據《首爾新聞》報導卻有不同的觀點，透露因為該報導是用翻譯器翻譯，並沒有翻得相當標準，其中烏克蘭語тітк被翻譯成이 모李某的意思，但烏克蘭語的原意是이모阿姨的意思，因此仍舊無法證實死者是李根大尉，加上南韓外交部並沒有發布當地民眾在烏克蘭死亡消息，也讓這個傳言成為羅生門，實際上李根大尉是否還存活，仍有待查證。（編輯：張嘉哲）