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特企／全球海外第一站《奧丁：神叛》戰進神之領域！

▲ 時尚么怪GEmma吳映潔(中)今日化身《奧丁：神叛》遊戲大使，走進北歐神話遇見四大角色祭司(左)、盜賊(左2)、女巫(右2)、戰士(右1)。（圖／品牌提供）
▲ 時尚么怪GEmma吳映潔(中)今日化身《奧丁：神叛》遊戲大使，走進北歐神話遇見四大角色祭司(左)、盜賊(左2)、女巫(右2)、戰士(右1)。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-03-17 13:14:01

台灣玩家引頸期盼的年度最夯跨平台MMORPG大作《奧丁：神叛》挾著高人氣，海外第一站首選台灣正式登陸！並攜手遊戲大使「時尚么怪GEmma 吳映潔」揭示神之領域！

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由韓國遊戲巨頭Kakao Games、Lionheart Studio聯手打造全新史詩級跨平台鉅作《奧丁：神叛》，強打由UNREAL4引擎打造的4K超高精美畫質，且支援手機及PC的跨平台，讓玩家突破限制，體驗身歷其境於壯麗的北歐世界，以及生動的故事線與細膩的戰鬥畫面。《奧丁：神叛》將以爆炸性戰鬥的極致快感征服台灣玩家，即刻邀請玩家3/29戰進神之領域！

▲《奧丁：神叛》上市活動記者會現場情境圖。（圖／品牌提供）
▲《奧丁：神叛》上市活動記者會現場情境圖。（圖／品牌提供）
Kakao Games、Lionheart Studio聯手打造超高畫質神界　事前預約送台灣限定坐騎

《奧丁：神叛》自去年韓國上市之後，主打無縫、超高自由度的大開放世界、豐富的北歐神話故事，以及透過高品質的 3D 掃描、動態捕捉技術，營造出打擊感十足逼真的戰鬥，甫上市就於韓國遊戲圈立下新標竿，連續五個月穩居遊戲排行榜營收第一！在韓國事前預約期間，總計獲得超過 400 萬名以上玩家參與註冊！Lionheart CEO金在榮表示：「特別推出限定坐騎『雲豹』作為預購禮物，紀念前進全球海外首站台灣！新寵物造型類似深受台灣人喜愛的月牙熊，且有助於角色升級。」立即透過《奧丁：神叛》事前預約網站進行預約，除台灣限定坐騎雲豹，也有機會獲得其他各項好禮之外，另完成iOS、Android雙平台預約還可加碼更多獲獎機會！

▲《奧丁：神叛》上市活動記者會試玩區。（圖／品牌提供）
▲《奧丁：神叛》上市活動記者會試玩區。（圖／品牌提供）
時尚么怪GEmma 吳映潔穿越時空化身北歐女神　揭開細膩神作、戰進神之領域

此次，今日Showcase活動現場時尚么怪GEmma 吳映潔特地現身，邀玩家一同走進北歐神話。並與知名遊戲實況主「亞洲統神-張嘉航」、「令狐沖爺爺」、「金旋風」、「小葵 XiaoKui」激烈對戰廝殺劇毒之蛇巢穴-耶夢加得，現場戰鬥情況激烈。在試玩這充滿想像力和其宏大的世界觀後，更讓眾玩家都驚呼其震撼效果且細膩的精緻畫面！此外，活動現場精彩同步直播放送全球外，特別放送給台灣玩家優惠碼「ODINTAIWAN」，亦協同Coser逼真還原戰士、盜賊、祭司、女巫四大職業，邀請長期等待《奧丁：神叛》的眾玩家與時尚么怪GEmma 吳映潔踏入北歐國度、一同見證開服！

同時關注更多《奧丁：神叛》相關資訊：

官方預約網站：https://reurl.cc/7eNGeb

官方粉絲頁：https://www.facebook.com/OdinTC

官方Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCXelBqmb9mvGre1EzRwAQdg

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