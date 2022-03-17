特企／全球海外第一站《奧丁：神叛》戰進神之領域！

我是廣告 請繼續往下閱讀
Kakao Games、Lionheart Studio聯手打造超高畫質神界 事前預約送台灣限定坐騎
《奧丁：神叛》自去年韓國上市之後，主打無縫、超高自由度的大開放世界、豐富的北歐神話故事，以及透過高品質的 3D 掃描、動態捕捉技術，營造出打擊感十足逼真的戰鬥，甫上市就於韓國遊戲圈立下新標竿，連續五個月穩居遊戲排行榜營收第一！在韓國事前預約期間，總計獲得超過 400 萬名以上玩家參與註冊！Lionheart CEO金在榮表示：「特別推出限定坐騎『雲豹』作為預購禮物，紀念前進全球海外首站台灣！新寵物造型類似深受台灣人喜愛的月牙熊，且有助於角色升級。」立即透過《奧丁：神叛》事前預約網站進行預約，除台灣限定坐騎雲豹，也有機會獲得其他各項好禮之外，另完成iOS、Android雙平台預約還可加碼更多獲獎機會！
時尚么怪GEmma 吳映潔穿越時空化身北歐女神 揭開細膩神作、戰進神之領域
此次，今日Showcase活動現場時尚么怪GEmma 吳映潔特地現身，邀玩家一同走進北歐神話。並與知名遊戲實況主「亞洲統神-張嘉航」、「令狐沖爺爺」、「金旋風」、「小葵 XiaoKui」激烈對戰廝殺劇毒之蛇巢穴-耶夢加得，現場戰鬥情況激烈。在試玩這充滿想像力和其宏大的世界觀後，更讓眾玩家都驚呼其震撼效果且細膩的精緻畫面！此外，活動現場精彩同步直播放送全球外，特別放送給台灣玩家優惠碼「ODINTAIWAN」，亦協同Coser逼真還原戰士、盜賊、祭司、女巫四大職業，邀請長期等待《奧丁：神叛》的眾玩家與時尚么怪GEmma 吳映潔踏入北歐國度、一同見證開服！
同時關注更多《奧丁：神叛》相關資訊：
官方預約網站：https://reurl.cc/7eNGeb
官方粉絲頁：https://www.facebook.com/OdinTC
官方Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCXelBqmb9mvGre1EzRwAQdg