女星發現老公外遇！跟哥哥踏入「聖地X」　全員失常

日本電影《聖地X》將舞台設定在韓國仁川，找來岡田將生和川口春奈攜手，故事講述小說家輝夫（岡田將生 飾）為了專心寫作，住在父親位於韓國的別墅。妹妹小要（川口春奈 飾）發現老公不忠，為了逃避婚姻，也來到這裡散心。有天，小要卻在購物時看見老公阿茂，並一路尾隨他走進一家居酒屋，眼前的阿茂記憶出現問題，不僅身上什麼都沒有，連自己怎麼來到韓國的都不知道。輝夫不得已打電話到阿茂的手機，代接電話的上司卻說阿茂人在東京上班。輝夫與小要重回到居酒屋現場，發現旁邊有一棵大樹和一口怪異的井，這裡就是噩夢的開始。兄妹倆不知不覺步入沒有名字的「聖地X」。踏進這裡的人都難逃精神失常、死於非命的命運，即使請來當地法力最高超的法師也束手無策。
岡田將生和川口春奈演出一對在韓國被捲入奇異事件的兄妹，兩人因此參與為除去惡靈所舉辦的韓國傳統除靈儀式。岡田將生見證完整場儀式感到震撼，「我在劇本裡看到這場戲時，本以為拍攝時會笑場，沒想到正式開拍時，根本就笑不出來。那股生命力非常豐盛，洋溢著一股韓國獨有的能量，讓我充分感受到，在韓國拍攝的意義為何。親眼目睹到那種空間被支配的畫面，我覺得壓迫感十足！」川口春奈則表示：「整個儀式集壓迫、華麗、震撼於一身，是我印象最深的一場戲！這是平常幾乎無法接觸到體驗，也讓我心情變得非常肅穆。」
就連拍攝中沒有機會參與到儀式現場的藥丸翔，在看完電影定剪後也驚訝表示：「岡田和川口在拍完那場除靈戲後，一直對我說『真是不得了』，讓我一直很好奇。如今親自看完之後，我的感想是『竟然能做得如此逼真、到位！』真是太震撼了！」
負責除靈戲指導的韓國工作人員也直言：「人類為了解決世界上出現的各種謎團，因而開始發展出科學，但經過數千年，現實中仍有許多謎團未解，這證明了靈異現象絕非虛假。」因此，電影在日本正式上映前，劇組也帶著致敬的心情，再次舉辦正宗韓國薩滿儀式，祈求票房長紅，找來巫師穿上傳統的服裝，在笛子與銅拔的演奏聲中，念起了祈福祝禱詞，完成一場開運吉祥的活動。《聖地X》將於4月15日在台上映。