藍牙耳機夯爆「誰還在用有線」？神級優勢抖出　網全讚翻

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原PO接著說，比起有線耳機，無線耳機真的方便太多，「而且就我所知，現在的技術已經可以做到跟有線耳機的音質差不多，尤其是都用手機撥放的狀況下」，因此也讓他好奇發問「到底為什麼要用有線耳機」？
貼文一出，掀起熱議，「真的沒必要疑惑，就是各有所好」、「我兩個都有，畢竟出去運動還是無線方便多」、「無線真的好用」、「看影片會有嘴巴對不起來的感覺」、「感覺你只是想表達別人窮酸吧？AirPods Pro又不是多高級的東西，優越感？」。
其中，也有許多人反揭有線耳機的神級優勢，分別是「不用充電」、「收音、音質較好」和「不易搞丟」，「無線還要充電，突然要用沒有電很麻煩，有線隨時隨地都可以用，其實我兩個都用欸」、「有線耳機比較不會聽到一半沒電」、「有線的音質其實可以好很多，目前有一個木質耳機用了六年了」、「我好愛有線耳機，氣音講話也好清楚」、「真的要比音質，有預算的有線絕對海放藍芽 ，口袋要夠深」、「其實有線比較方便欸，調音量或是轉下一首、暫停什麼的，我知道無線可以用敲擊幾下來調整，但是只能設定左右耳兩種，有時候喊siri它也沒聽到XD」、「當你一個禮拜搞丟三次無限耳機，你會覺得有線其實還不錯」、「無線耳機缺點常常會自己消失不見」。（編輯：郭佩蓉）