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「酒鬼薔薇」駭日本！少年A虐殺2童　再出自傳引批評

▲少年A所犯下的「酒鬼薔薇聖斗事件」震驚日本社會。左圖為少年A，右圖為案發地點之一的神戶市立友丘中學校。（圖／翻攝自維基百科）
▲少年A所犯下的「酒鬼薔薇聖斗事件」震驚日本社會。左圖為少年A，右圖為案發地點之一的神戶市立友丘中學校。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-04 09:00:002022-04-04 09:13:21

1997年5月，日本神戶市立友丘中學校門外，被人放置了一個男學生的頭顱，口中還塞了一張寫著挑釁語句的字條，在經過警方調查後，發現犯人竟是一位14歲的中學生，而且他還接連犯案，先後又殺害1名女學生，另外造成3名學生受傷。這名犯人因為犯案時尚未成年，一般被日本媒體稱為是「少年A」，其所犯下的「酒鬼薔薇聖斗事件」（神戶連續兒童殺傷事件）衝擊了當時日本社會，更為此進行與少年犯罪事件相關的法令修正，並且在大眾媒體上加強對預防少年犯罪的宣導。

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A所犯下的第1起案件，發生於1997年2月10日，當時約下午4點半，2名小學女生走在神戶市的街道，突然之間有人從後方用鐵鎚進行攻擊，造成其中1人受到重傷。

女童後來指稱犯人身穿學生制服的西裝外套，手上拿著書包。當時受害女童父親要求學校提供學生照片，以指認犯人，但學校卻以保護該校學生為由，拒絕了該名父親的要求，事後校方遭到批評是在包庇兇手。

第2起事件發生在一個月之後，同年3月16日，少年A向一名國小女童山下彩花詢問廁所的位置，到了廁所之後，就拿出鐵鎚攻擊山下彩花頭部後逃跑。在逃走時被校內另一位女童看到他，於是少年A拿出了小刀刺向女童腹部，令對方受傷，負傷2週才痊癒。而山下彩花被發現遇襲後，隨即被送往醫院，但仍因腦部嚴重受傷，於3月27日死亡。

連續的2起事件，讓警方開始重視這件案子，但就在警方極力偵辦的期間，少年A又犯下了第3起案件，1997年5月24日，當時他正在尋找目標，偶然與土師淳相遇，少年A認為土師淳比自己年少，較為容易殺害，便以「有藍色的烏龜」為由將土師淳帶到住家附近的山丘上，隨即拿出繩子勒死土師淳，並將遺體埋起來後離開。隔天少年A再到山坡把土師淳的頭顱割下，並拿回家清洗，趁着半夜把頭顱丟到學校門口。在少年A後來的精神鑑定報告指出，當時少年A曾向遺體射精並割開遺體臉部的傷口以飲其血。

▲少年A將土師淳的頭顱放在神戶市立友丘中學校門口。（圖／翻攝自文藝春秋）
▲少年A將土師淳的頭顱放在神戶市立友丘中學校門口。（圖／翻攝自共同社）
當土師淳的頭顱於同月27日被學校管理員發現，頭顱口中還塞了紙條，上面寫著：

酒鬼薔薇聖斗的遊戲要開始了。愚鈍的警察諸君，試著來阻止我吧。關於殺人我感到非常的愉快。好想看到人的死亡。用死亡來制裁骯髒的蔬菜吧，用流血來制裁我經年累月的怨恨吧。——SHOOLL KILL 學校殺手酒鬼薔薇

少年A在信中用蔬菜來比喻人命，彰顯出對生命的蔑視，而錯誤的英文拼字也透露出犯人所受教育程度不高。

少年A事後更寄出1400字的「犯行聲明文」寄給日本媒體《神戶新聞社》，內容坦承3起事件是由自己所犯的之外，更大肆批評日本教育制度，他還因為因為媒體將酒鬼薔薇（さかきばら）誤讀為鬼薔薇（おにばら），在信中警告媒體，若再寫錯他的名字或再做惹他生氣的事，他就會在一個星期內弄爛三顆蔬菜（意指殺掉3個人）。

▲少年A的犯罪聲明信。（圖／翻攝自文藝春秋）
▲少年A的犯罪聲明信。（圖／翻攝自文藝春秋）
在案件偵查過程，警方一度認為嫌疑犯是20至40歲的男子。不過隨著證據範圍縮小，並多次在調查時遇到少年A，讓警方起疑，再加上女童的口供及字條的筆跡，確定兇手就是少年A。

少年A一直在同年6月底才被逮補，經過精神鑑定後認定他有性虐傾向，他也在同年10月被送至少年感化院進行診斷與治療。

但卻因為在日本少年法的保護，警方不能透露他的身分，媒體也只以「少年 A」、「酒鬼薔薇聖斗」稱呼這名殺人犯。但也因為這宗案件十分駭人，日本政府也開始考慮將豁免不被起訴的年齡由16歲降至14歲。

▲少年A犯下的「神戶連續兒童殺傷事件」在日本社會引起軒然大波。（圖／翻攝自共同社）
▲少年A犯下的「神戶連續兒童殺傷事件」在日本社會引起軒然大波。（圖／翻攝自共同社）
少年A在2004年從少年院退院，由於在法律保障下，沒有人知道他已經重回自由生活，後來雜誌刊登了少年A在東京生活的照片，當時少年A發現記者偷拍他，出言恐嚇對方，「你這傢伙想死嗎？我已記住你的名字和臉」，照片刊登後，立即引起社會恐慌。

少年A在2015年，將自己對犯罪心理及細節寫成書《絕歌》，這本書一出版馬上引起許多爭議，即使書中寫了滿滿對被害者的歉意，以及描述當時不穩的心理狀態，但仍引發日本各界猛烈的批評，被害家屬也跳出來怒斥出版社，要求他們回收書籍，但該書銷量非常地好，不僅沒有停售，還繼續大量生產，《絕歌》銷量衝破25萬本，更賺下2000多萬日圓（約台幣470萬元）。

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