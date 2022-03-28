電線桿見「整排CM」！他問啥用途？ 知情人解答：可救命
許多地方因為地形關係，時常會發生淹水問題，對此，就有一名網友看到路邊電線桿上有標示著「公分（cm）」，因此好奇問「這是什麼意思？」貼文一出，立即掉出內行人解答：「淹水高度，有淹過水的地方大概都會有，到時這個作為淹水補償標準，還有讓救災人員知道目前淹水高度。」
該名網友昨（27）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示在路邊看到一根電線桿上，從最底端到中層都標示著「公分（cm）」，讓他好奇問：「請問神通廣大的廢友們，這路旁柱子的cm是什麼意思？」
貼文一出，網友們紛紛歪樓留言，「躺著量比這個高可以免費搭公車」、「我懷疑你想開車，但我沒有證據」、「可以量身高或者…」、「男子漢PK區」、「都猜錯了，站前面測你能尿多高」、「你躺著量看看」、「量身高的，身高不夠的不能出現在這條路上」、「身高不滿180禁止通行」、「超過100公分算大人的錢」。
也有專業網友揭露正解，「水位尺啊」、「淹水的高度，常淹水的地方都有，才知道水多深了」、「就水災淹水的感應標示，可至水利署網站看看」、「第一是看淹水的高度，第二是這裡會淹水，買房子要想一下」、「淹水高度標尺，旁邊是堤防，可能淹水，也可能潰堤，當年林邊淹到二樓高，水退後，有的一樓被土石淹到變地下室」、「旁邊是堤防，如果有一天水淹過來，可以從這個尺標看水深」、「淹水高度，有淹過水的地方大概都會有，到時這個作為淹水補償標準，還有讓救災人員知道目前淹水高度」。（編輯：賴禹妡）