疫情多點齊發！本土＋33　各縣市確診病例分佈一次看懂

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台北市＋3
案23063為20多歲女性，居住於北市中山區，3月27日出現喉嚨不適症狀，28日採檢PCR陽性確診，Ct值22.1。北市衛生局匡列其密切接觸者47人居家隔離，其中6人陰性，其餘41人尚在檢驗中，北市衛生局持續疫調中。
案23064為20多歲印尼籍女性，於北市松山區從事家庭看護工，3月27日出現發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛等症狀，28日採檢PCR陽性確診，Ct值17.7。北市衛生局匡列密切接觸者3人居家隔離，其中案23065為其照顧對象，40多歲女性，PCR陽性確診，Ct值14.3。其餘2人檢驗中，北市衛生局持續疫調中。
新北市＋11
中和公寓相關的有7人，分別為案23070（女性，70多歲）3月27日頭暈、Ct值14.6；23072（女性，5歲女性）就讀幼兒園、3月27日發燒症狀、Ct值16.8；案23073（女性，40多歲）3月28日流鼻水無症狀、Ct值16，以上3人為同住家人。案23069（女性，70多歲）無症狀、Ct值15.2；案23071（男性，60多歲）無症狀、Ct值26.6；案23074（男性，70多歲），3月27日咳嗽、喉嚨痛、Ct值16.4；案23075（女性，50多歲），職場在台北市，3月27日出現咳嗽、發燒症狀，就醫採檢PCR陽性，Ct值15.2。
基隆銀河小吃攤與警察群聚相關2人，分別為案23077（男性，40多歲），外縣市教師，Ct值22，個案初步疫調匡列接觸者15人、居家隔離14人，已安排採檢，持續疫調中；案23127（男性，50多歲）居住板橋區，基隆市警察局的員警，因相關確診案遭匡列接觸者採檢，PCR陽性，相關疫調持續進行中。
不明感染源2人，分別為案23076（女性，60多歲）居住永和區，3月27日出現頭痛、肌肉痠痛症狀，就醫採檢PCR陽性，收治專責病房隔離治療，個案初步疫調匡列接觸者111人、居家隔離45人；案23124（男性，40多歲）居住淡水區，外縣市教師，3/27出現喉嚨痛、咳嗽、發燒症狀，自行快篩陽性，前往醫院採檢PCR陽性，Ct值18.2，個案初步疫調匡列接觸者4人、居家隔離4人，已安排採檢，持續疫調中。
新北市最新確診足跡
基隆市＋6
銀河小吃攤與警察群聚相關的有5人，其中兩位是員警。另外案23126是50多歲的男姓，居住在基隆安樂區，感染源不明，3月26日感到全身倦怠，經採檢確診，Ct值15.6。
基隆市最新確診足跡
台東縣＋3
一位是昨日已公佈過的一位70多歲女性，另兩例中有1位是她的40歲女兒，以及另一位60多歲男性，Ct值17.7，感染途徑還要再釐清。
台東縣最新確診足跡
桃園市＋2
一例與桃園大潭電廠職場群聚相關，案23085、40多歲男性，是大潭電廠外包商，Ct值28.9；另位是案23083、30多歲男性，為新北確診業務員相關接觸者，Ct值18。
桃園市最新確診足跡
彰化縣＋2
確診者是一對夫妻，案23078和案23079，是寵物店自營商，為了展覽南來北往，足跡橫跨多個外縣市，感染來源仍待釐清。
彰化縣最新確診足跡
新竹縣＋2
2例均與桃園大潭電廠職場群聚相關，案23086是宿舍保全人員，本國籍男性68歲，CT值14.7，3/26出現症狀，昨新增匡列後並採檢，晚間確診。案23087為宿舍群聚確診者的8歲女兒，就讀竹北安興國小，目前居隔中，曾2次採檢陰性，昨第3採陽性確診，CT值18.5。
新竹縣最新確診足跡
高雄市＋4
2例是前鎮化工廠群聚相關，案23080、23081，兩人都曾在共同場域上班，匡列期間陰轉陽。
另2例與基隆銀河小吃攤與警察群聚相關，案23122、23123是高雄某科大體育老師，於3月25日晚上到北市某會館聚會，與相關確診個案有所接觸，昨晚檢驗後確診，Ct值都是20.2。
高雄市最新確診足跡
另外宜蘭縣與苗栗縣以及台中市雖然沒有新增本土個案，但有外縣市確診者到訪，今日仍有公布最新足跡。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。