解碼AV圈1／中國博弈業年砸5億投資　清純台灣妹進軍國際

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目前較知名的華語AV平台，包括皇家華人、蜜桃、SWAG、麻豆傳媒、TWAV、天美傳媒、蜜桃傳媒等。根據估算，每個平台每月在台灣投資的拍片量約10部，每部片平均資金約40萬元，換算後等於台灣AV產業，每年可獲近5億元的投資！也難怪越來越多新銳導演、女優，紛紛選擇投入AV圈。
台灣AV近年蓬勃發展，有其天時地利人和。知名的AV影評人、「PLAYNO.1玩樂達人」創始人一劍浣春秋說，台灣的AV產業最早可以回溯到2003年，宣宣與阿賢合拍的《台灣水電工》，不過20年前的台灣民風保守，法律紅線不明，拍AV動不動就會被說妨害風化。
「隨著社會風氣轉變，法官對於猥褻的解釋慢慢改變，法律不會再隨便找人麻煩，加上科技也跟著進步，過去大家看片要找D槽，現在用網路到平台找片更方便，讓台灣AV成長的條件漸漸成熟。」一劍浣春秋分析。
此外，AV直播平台SWAG近年一連串衝撞法律的行為，也是一大關鍵。先是2020年5月，一名SWAG女直播主搭著「魔鏡號」，在台北市東區捷運站出口直接車震；2020年底，不斷有網紅在西門町舉牌徵男友、徵乾爹甚至徵砲友。2021年1月，SWAG推出「捷運系列」影片，打造與台北捷運一模一樣的車廂，以假亂真讓觀眾誤以為真有女優在捷運上嘿咻。
一劍浣春秋說，這些都是SWAG的負面行銷，甚至可說是在吃法律豆腐，氣得警方大動作送辦，但調查結果，「拍攝」本身都無違法，即使有散布色情影片疑慮，檢察官最後也都緩起訴。SWAG在捷運車廂事件後，去年5月重新開台，加強自律機制，並與iWIN（網路內容防護機構）建立聯繫窗口。「法律不再故意整你，大家就漸漸敢公開、敢宣傳。」
不只法律解釋鬆綁，一劍浣春秋也提到，「疫情期間是讓台灣的AV滋養的溫床！」新冠肺炎疫情讓各國邊境封鎖，過去日本AV女優常來台出席成人博覽會，現在日本女優無法來台，讓台灣女優有機會成為片場主流，「（AV圈）有人覺得有利益可圖，就學習把女優包裝成演員、明星，新一代台灣女優不再害怕站到鏡頭前面，也更有利AV萌芽。」
去年5月台灣疫情嚴峻，進入三級警戒，不少AV導演也都坦言，會投入拍攝AV，與疫情期間影響收入有關，這些導演原本都有自己的工作室，會接知名品牌或地方政府的形象廣告，但疫情期間收入銳減，剛好有朋友介紹，就開始兼職當AV導演。
例如TWAV製片Morgan，本身也是導演，他會與一般廠商合作拍廣告、幫歌手拍MV，大家也都知道他現在已投入AV拍攝。「男生朋友覺得我在拍A片很酷，但卻忘記我原本在拍廣告、拍MV，對外介紹都說我是拍A片的，心理難免會不平衡。」Morgan開玩笑說。
Morgan說，疫情爆發後，AV片出現大幅度成長，「大家沒事在家都在看片」，AV片商也多了好幾家，彼此競爭日益激烈。
網紅推手圤智雨，曾捧紅「宅男女神」阿喜（林育品）、「情色教主」雪碧（方祺媛）、「最美魚販」阿澎（劉心語）、横綱凱咪等人，最近因為執導《華根初上》聲名大噪，他也坦言，雖然7年前就曾幫外國客戶導過AV，但去年疫情爆發，收入銳減，朋友又找他幫忙，且片酬還不錯，就決定重操舊業。
資深男優Jacky也直言，「疫情促成了這個產業發展！」情侶、夫妻在家沒事追求情趣，就上網看片，觀眾需求增加了，當然就會有更多人會投入這個產業。
曾在SWAG擔任直播主，號稱台灣第一女優的吳夢夢，也感受到社會風氣的轉變。吳夢夢說，媒體報導越來越多，原本過去大家對AV產業存疑，如今也知道女優就只是在拍片演戲，沒什麼不一樣，「我剛好比較幸運，也帶起了這個風氣，我覺得很棒，可以有越來越多人願意進來這個產業。」
社會開放、科技進步，加上司法體系容許、疫情改變人與人相處模式，台灣AV蛻變成新興產業。
到了去年9月，韓劇《魷魚遊戲》紅遍全球，YouTuber米砂搭上熱潮，投入百萬成本製作《鮑魚遊戲》，重現原作123木頭人與椪糖2個關卡，找來近20位男優女優一起拍戲，噱頭十足，影片公開首日便湧入超過10萬名網友朝聖。
接著，圤智雨再找爭議網紅鄧佳華協助圓夢拍AV，也跟風熱門台劇《華燈初上》，取名《華根初上》，同樣也成功吸引網友點閱。這兩部AV，號稱台灣AV史上最成功的兩部作品，捧紅了不少女優，也加速刺激AV產業的發展。自此之後，媒體爭相報導AV女優、作品，台灣AV漸漸佔據娛樂新聞版面，不再是媒體禁忌話題。就連《BBC中文網》，今年初也接連訪問了吳夢夢與有「暗黑楊丞琳」稱號的女優孟若羽，本土兩大知名女優躍上國際新聞版面。
《華根初上》由TWAV籌畫。TWAV製片Morgan透露，該部片在台灣就賣了3萬多筆，以一筆120元計算，票房等於賣了3百多萬元，算是相當不錯的成績，比起一些國片，毫不遜色。即使撇開《華根初上》與《鮑魚遊戲》，Morgan估計，AV投資成本若都以30萬元到40萬元計算，收益有機會上看一百多萬元，等於有3、4倍投資效益，「現在投資拍MV，都不一定有這樣收益！」
饒舌團體187INC作品充滿色情暴力等露骨話題，成員Young Johnny（強尼）擅長拍攝成人題材影片，本身也是AV導演，近年來累積拍攝40幾部AV。他說，台灣女優在國際是新面孔，很吃香，因為台灣妹子講話婉約、很有親切感，有自己的支持群眾在。
剛入行不久的新銳AV導演阿嘉（化名）也提到，台灣AV片商主要來自中國，中國法律限制嚴格，難拍AV，導致資金紛紛流入台灣，而台灣妹子聲音神情、肢體動作，都相當溫柔可愛，相較於中國女生的強悍，台灣女優很討喜，「這是台灣AV的優勢。」
「SWAG問世後，台灣AV已經比其他華語國家走在更前面，台灣的AV成長空間很大，我覺得這是台灣的機會，讓台灣AV有機會外銷到國外去。」Morgan樂觀看待。
但既然是新興產業，就必然存有隱憂。台灣AV要能發展，最大問題還是資金不足，即使每部片平均能獲30萬元到40萬元投資，但女優片酬幾乎就佔了三分之一到一半，且不論男優女優，片酬很明顯已出現天花板。
Morgan說，台灣女優，素人初期片酬約是6、7萬元，漸漸累積知名度、表演內容品質累積口碑後，片酬會漸漸增加，若再挑戰高難度動作、或是拍多P影片，還可以再加碼，但無論如何，天花板大概就是20萬元，「一部片成本30多萬元，女優就佔了一半，剩下的才分給拍攝團隊，女優片酬佔比例太高，這是華語AV很大的問題。」
至於男優片酬，更是少得可憐。目前業界行情，男優每部片酬約6千元到8千元，頂多一萬元。價碼的差異，讓女優可以專職拍片，男優卻還是只能當兼差，很難當正職。
Morgan說，與TWAV有合作經驗的女優約70人，但表演與工作能力達標的女優，只有約一半人數，男優的人數更少，表現好的男優也不是天天有，如果片商之間又削價競爭，難以吸引更多男優女優入行，「觀眾總還是會看膩。」
Morgan直言，有些片商不願再加碼投資，主要都還是認為，反正女優只要長得正，就會有人看，看AV也不會從頭看到完，還不就是快轉到重要劇情。但他認為，男優女優的待遇增加，才能吸引更多優秀演員入行，他們也才更能專注在表演藝術上。
一劍浣春秋舉例，日本當紅女優三上悠亞的片酬，幾乎可以讓台灣拍10部AV，但台灣片商成本考量，拍片不是為了靠AV點閱賺錢，是為了導流到直播平台賺取抖內，或是藉AV宣傳博弈APP，導流回博弈平台，「台灣AV被當成一個媒介，成本就不太可能抓太高。」
「日本是靠很多有名女優，慢慢把這個產業拉起來，台灣的AV要從發展階段，繼續成長到賺錢的產業，也是要靠幾個高知名度的小模或網紅下海，才可能會有爆炸性成長。」一劍浣春秋說，正因如此，之前有片商看上網紅青青，開價4百萬元鼓吹青青進軍AV圈，可惜最後不了之。
只是即使有片商願意砸大錢投資，台灣觀眾的視聽習慣，還是可能讓片商的投資血本無歸。一劍浣春秋說，隨便舉個例子，如果女神等級的雞排妹宣布拍AV，宅男們問的絕對不會是去哪裡買，而是去哪裡抓，「台灣的購買能力就是這樣，大家都想看免費的，也難怪片商的成本，都只能抓這麼一點點，因為能賺的就是這樣。」
資金上限是問題，產業環境與風氣又是另一問題。圤智雨曾在臉書列出台灣的女優七大罪，指許多本土女優有毒癮、沒有職業道德、男友狗等。他也說，拍片都需要宣傳，例如《華根初上》，他把唱片圈行銷的那套邏輯搬到AV圈，果然引發話題，但多數片商並沒有行銷的概念。他直言，台灣的AV要追上日本AV，「五年內不可能！五年後，要看運氣！」
吳夢夢也認為，台灣AV產業市場不夠大，難吸引更多資金投入，也不方便行銷，「我有時候遇到計程車司機，他們也不知道台灣有在拍A片，所以也不知道怎麼購買。」且台灣的社會風氣，對A片的行銷也是一大阻力。吳夢夢說，有些女優也不想行銷，不希望家人或朋友得知。
孟若羽與女優苡若、金寶娜與男優仔仔4人，3月初聯合聲明控訴經紀人無視演員需求，宣布解約。隨著AV片量大增，演員與經紀人之間的衝突，也會是台灣AV前景的隱憂。
孟若羽說，「日本要捧一個女優，出道前都會先幫她做好一切準備，包括體態、演技等，都會一手包辦，一切狀況OK了，才會安排女優開始工作，在台灣，男優女優都只能靠自己。」
一劍浣春秋也同意，日本的AV產業成熟，就是包括經紀公司、片商、發行、馬賽克、審片等，都是彼此獨立的單位，產業鏈發展相當完整，但台灣必須要有人願意再繼續投資，才能把產業做大，只是這都很難，「台灣的AV未來有機會，但要努力的時間，要比日本長很多。」
不過阿嘉說，真的有在看台灣AV的人就會發現，台灣女優看來看去就是這2、30人，但換個角度想，現在女優只有這些人數，就能有這麼大產值，如果台灣女優人數再繼續增加，變成50人、1百人，獲利會更驚人！「日本早我們這麼多年，收益都這麼可觀，台灣才剛起步，還有很多地方要改革、要進步，需要時間去淬鍊。」
Morgan也說，台灣的製片公司要有默契與共識，要一起努力提升台灣AV的品質，有些正派的AV經紀公司，開始仿效演藝圈的經紀模式，除了協助旗下藝人接案，也會投資藝人精進演技，成立演員訓練班，規劃完整的演藝生涯，「台灣的AV圈問題很多，但我們也是在走日本過去走過的路，時間久了，我們會慢慢日追上日本的製片水準，華語AV市場會發展得越來越好。」
「我們慢了日本十年！」Young Johnny說，「每個行業都需要競爭，一直競爭，才會越來越進步，日本拍A片全世界第一，就是因為政府願意承認這個行業，願意support，還有社會風氣也很重要，大家心態越來越健康，AV產業才會蓬勃發展。
他信心滿滿地說，「AV產業是很屌的產業，跟貿易一樣，可以賺外國人的錢，我很看好台灣有機會追上歐美日本等先進國家。」
中國媒體日前報導，公安今年年初在廣東、四川等地，共查獲3個AV拍攝團隊，並逮捕24名嫌犯，這些團隊拍攝超過50部AV賣給麻豆等平台，非法獲利500多萬元人民幣（約新台幣2,200多萬元）。消息一出，兩岸網友紛紛哀號，擔心衝擊未來華語AV的市場。
不過阿嘉一點也不擔心。他說，AV的需求不會消失，中國掃黃，只是讓製作團隊轉進台灣，台灣的「產業鏈」會越來越吃重，未來更有助於台灣AV產業的發展。