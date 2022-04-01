平時睡太少又運動過量　醫：這叫做「自殺組合」

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睡太少、睡太多 死亡風險都增加
王姿允醫師表示，結果發現跟BMI一樣，睡眠時間也有所謂的J-shaped。 睡得太少（小於等於5小時）或睡得太多（大於等於10小時）的死亡率最高。
65歲以下睡太少（小於等於5小時）：
1.全死因風險男性增加30%，女性增加14%。
2.心血管死亡率 #男性風險增加47%，女性則無影響。
3.癌症死亡率男性風險增加15%，但女性則無影響。
4.其他原因導致的死亡率男性的死亡風險增加40%，但是女性則沒有影響。
65歲以下睡太久（大於或等於10小時）：
1.全死亡風險男與女分別增加78%及70%；
2.心血管疾病風險分別增加84%及80%。
3.癌症死亡率部分：睡眠長度8、9和大於或等於10小時，男性死亡率分別增加16%、35%和52%；女性則是沒有影響、沒有影響以及增加了39%。
4.其他原因死亡率分別增加105%及100%
至於65歲以上的男性及女性「睡太長」，王姿允醫師指出，死亡率分別也增加36%及76%、心血管死亡風險分別增加60%及65%、其他原因死亡率分別也增加52%及106%、癌症的死亡風險並沒有影響。
結論：
1. 65歲以下的年輕男性更容易因為睡得太少而增加心血管疾病、癌症跟其他原因死亡率。
2.睡眠7小時在男性和女性的全因死亡率、心血管疾病死亡率和其他原因死亡率的相關性最低。
3.睡的時間過短過長，65歲以下的人比65歲以上的人更危險。老年人可能因為睡眠週期本來就變短，睡得少的影響較小。或因為慢性病等原因多了臥床時間，睡得過長增加的死亡率和本身疾病跟失能有關，和睡眠時間關係較小。
沒有好好睡覺 重訓毫無益處
王姿允醫師建議，最好的睡眠長度就是7-8小時，晚上10:00-11:00入睡，早上6:00-7:00起床是最好的時間。沒有好好睡覺，重訓做再多也是對身體無益的。美國預防醫學發言人庫柏（Kenneth H. Cooper）曾說，運動時若產生過多會破壞身體細胞的氧化自由基，比不運動的人更容易產生老化性疾病，而睡眠根據《PLOS Biology》的研究發現有一重要功能是清除體內自由基。套一句楷教練的話，如果你不能好好吃、好好睡，那你乾脆不要練，因為只會弊大於利。
建議每天快走40分鐘最健康
那怎樣叫做能夠降低死亡率的運動時間呢？《British Journal of Sports Medicine》2021年挪威的研究，針對4萬4370名參與者進行長達4-14年的隨訪，發現每天11-35分鐘的快走就能夠減少因久坐上升的死亡風險。在《PLOS Medicine》的研究，包括60萬位21~90歲的成年人，結果發現每週75分鐘中度運動，包括快走，較不運動者，可增加1.8年壽命（每天也只要10分鐘）。
王姿允醫師表示，「覺得王醫師沒在運動的人，應該不知道我每天快走通勤的時間都超過15分鐘，我的學員也都會鼓勵他們快走40分鐘內當作舒壓，不用太多不用太劇烈。」真正的長壽，並不需要超過一小時的劇烈運動，好好睡覺跟吃健康食物，減少久坐久站，保持活動跟避免肌少症足矣。
文章經王姿允醫師。我的無齡秘笈。授權轉載，原文：［自殺組合=睡太少+過量運動］
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53261
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