冰炫風湯匙「長個洞」有用處！民眾誤會狂吸：嘴巴好酸
速食餐廳麥當勞相當受台人喜愛，其中一個不敗的品項便是冰炫風，店家不定期會推出不同口味來滿足消費者的喜好。那你是否有好奇過，為什麼冰炫風的湯匙跟其他湯匙長得特別不一樣呢？就有日本網友誤會，把冰炫風湯匙上的洞口當作吸管口，對著那地狂力猛吸，卻一點兵都吸不上來，推文發出引起一眾人迴響，也有內行網友解答此湯匙長個洞的真正用途。
該名日本網友於推特上貼出一張照片，畫面衝能看到一杯麥當勞的冰炫風，裡頭插著上端長有洞口的專用湯匙，接著他抱怨到「這個東西竟然不是吸管，真是個滔天大罪！害我努力吸了老半天！」
有類似經驗的網友紛紛留言「我也做過這件事，看很久才知道下面沒有洞」、「居然有人不知道？」、「我第一次詢問朋友這個問題的時候，他直接在人來人往的大街上爆笑：）」、「不是啊！它看起確實就是一根吸管啊」。
而有內行網友則繪製插圖解釋，冰炫風的製作流程，首先是店員將冰淇淋和Oreo碎片倒進杯中，而後要使用攪拌機攪勻，如若額外使用攪拌機會有清洗問題，故店家設計了這款上頭長有洞口的湯匙，將此湯匙安裝至相應機器，機器就會帶著湯匙旋轉，將原本分散的冰淇淋和Oreo混合，成為大家喜愛的冰炫風。（編輯：李惠婷）