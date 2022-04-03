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社區保全變「週日休假」！她見原因不忍了　網卻逆風狂挺

▲為了維護住戶安全，社區都會撥管理費預算聘請保全。（示意圖／取自unsplash）
▲為了維護住戶安全，社區都會撥管理費預算聘請保全。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-03 10:10:13

為了維護住戶安全，社區都會撥管理費預算聘請保全，不過近期就有一名女網友看到自家社區貼出新公告，上頭寫著「因社區自聘保全帶班人員不穩定，試行保全人員週日停班」，讓她相當不滿，認為「我們繳管理費繳心酸的嗎？」貼文一出立即引起熱議，不少網友反而認為正常，紛紛留言「只有週日沒保全已經不錯了，我還看過休週六週日的」、「我一個月繳快三千，保全還週休二日見紅就休，晚上七點半下班呢」。 

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該名女網友在臉書「爆怨2公社」中貼文，她表示看到社區近期張貼新公告，上頭竟寫著「因社區自聘保全帶班人員不穩定，影響正班人員休假，管委會體恤其連續工作時間太長，決議自111年2月份開始，試行保全人員週日停班，請住戶配合調整您調整繳費及領信件包裹的時間。」 

而原PO看完這份公告，立馬坦言無法接受，目前社區繳交的管理費約為1000元，「有些住戶就是那種做幾休幾的，或是有家庭週日安排出遊的，結果還沒有保全，之前社區就有住戶遭竊事件，如果剛好又失竊，是要算保全公司的嗎？」甚至往後領包裹的時間還要特別避開週日，讓她忍不住怒喊：「我們繳管理費繳心酸的嗎？」 

▲社區或公共場所的保全在疫情期間，也多了幫忙訪客量體溫、提醒戴上口罩等雜項工作。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝unsplash）
▲近期就有一名女網友看到自家社區貼出新公告，上頭寫著「因社區自聘保全帶班人員不穩定，試行保全人員週日停班」，讓她相當不滿。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝unsplash）
貼文一出，網友們紛紛留言，「只有週日沒保全已經不錯了，我還看過休週六週日的」、「可以調高管理費，一個月3000，多請一位保全」、「我一個月繳快三千，保全還週休二日見紅就休，晚上七點半下班呢」、「管理費這種東西就是繳越多享受的越多」、「我的大樓只有早8晚5，星期日休，也沒問題」。 

不過，原PO事後也表示，無論住戶管理費增加或減少，保全公司每個月領的錢是一樣的，「自己找不到人代班，變成社區一週會有一日無保全」，且過去物業都沒發生過這個問題，那時管理費還沒有現在多，讓她無奈直言：「看得懂的人會知道問題在哪。」（編輯：賴禹妡） 

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