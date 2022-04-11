悠遊卡早跌落神壇？眾人揭「隱藏真相」：靠它再賺好幾年
悠遊卡是國人最常使用的電子票證之一，不論是交通工具、小額支付、停車場等等都能使用，方便的程度，人手一張也是非常基本的事情。不過隨著時代更迭，你是否發現身邊使用悠遊卡的人並沒有這麼多人呢？就有網友討論「悠遊卡現在到底靠什麼賺錢？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「每年一整年悠遊卡都推出一堆造型悠遊卡，有的還要明年才能取貨，單空卡的金額也越來越高，悠遊卡是打算靠賣卡一整年就是了嗎？有沒有悠遊卡只剩下賣造型卡的功能的八卦？」
貼文一出，網友紛紛回應「支付類型這麼多，當然要靠自己的頭腦活下去」、「市場飽和了只好推造型卡吸買氣啊」、「就太多支付類型搶佔市場，沒有其他營利能力，就出招啊」、「但不得不說，悠遊卡靠這個造型卡也真的賺了不少欸＝＝」、「賣造型卡比實際使用還賺啊」、「現在連信用卡都能小額支付了，根本完全被取代，只好賣造型卡啊」。
事實上，確實近幾年由於多種支付類型逐漸崛起，包括信用卡支援小額支付、行動支付多家問世等等，導致悠遊卡又再度回歸民眾「搭車票卡」的單一功能，市場被瓜分掉，不過，悠遊卡憑藉推出「造型悠遊卡」的策略非常成功，在過往推出不少超夯的造型悠遊卡，且銷售量都相當驚人，包括先前推出的美少女戰士月光權杖悠遊卡，平均每15分鐘就賣出一萬支，帶動整體銷售額來到7億元，創下歷史新高；而前年推出的DS4的悠遊卡，預購量更高達48萬套，不少人要等貨一年才拿到手，只能說山不轉路轉，悠遊卡巧妙運用不同的策略，也讓自己的口袋賺飽飽，不被市場淘汰。（編輯：張嘉哲）