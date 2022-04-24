買汽車最怕業務送啥？全場點名「1物」怕爆：拜託不要給
現代許多人為了通勤都會買汽車代步，而買車時通常都會收到大量贈送的配件，就有網友好奇，裡頭哪一項是最不想收到的？貼文曝光後立即引起熱議，不少網友秒點名晴雨窗，皺眉直呼：「晴雨窗完全沒用，還會有異音。」
該名網友在PTT貼文，他以最「不喜歡原廠或業務送什麼？」為題，表示買車時常常想談折價，到最後卻沒什麼空間了，業務或原廠只能開始送小配件，而每個人的需求不同，像他就點名隔熱紙、腳踏墊及行車記錄器是最不喜歡收到的配備，而最喜歡的是升級車機、升級環景，對此他也好奇問大家：「版友們不知道有沒有想法差不多的？最喜歡/不喜歡原廠或業務送什麼？」
貼文一出，網友們紛紛點名最不喜歡收到的配備，「爛的行車記錄器，用兩個月就當機」、「最不喜歡抽不到獎品的摸彩券」、「避光墊也很多人不要」、「防水行李箱托盤，超占空間」、「便宜的海馬墊、避光墊，灰塵多又難用」、「降低質感的避光墊」、「行車紀錄器都廢到笑」。
而大多數網友都指名晴雨窗是最雷的贈物，「不要給我晴雨窗拜託XD」、「我直接拒絕晴雨窗和醜死人的淘寶鑰匙套」、「晴雨窗完全沒用，還會有異音」、「晴雨窗，想當初不到一個月就噴掉一邊傻眼」。（編輯：賴禹妡）