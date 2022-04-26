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用氣炸鍋太粗心！他開蓋驚見「整坨像屎」　眾人秒懂笑爆

▲有網友分享自己下廚時，使用氣炸鍋的經驗，成果出爐後逗樂不少人。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友分享自己下廚時，使用氣炸鍋的經驗，成果出爐後逗樂不少人。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-26 15:32:472022-04-26 15:33:46

現代人生活步調快速，常常沒什麼時間花費心思自行烹飪下廚，因此體積不大、操作簡單又快速的「氣炸鍋」，就是許多人入坑的廚房家電，不過若使用時未注意一些細節，一不小心可能就毀掉整份料理，近日就有民眾分享自己的使用經驗，成果出爐後逗樂不少網友。

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一名網友在PTT以「氣炸鍋不是懶人救星嗎...」為題發文，指出自己某天想用氣炸鍋製作餐點，因此他把櫛瓜、2顆蛋、熱狗切條，以及起司片等食材放入後，用180度的高溫加熱，結果15分鐘過後將蓋子打開，竟然發現餐點上蓋著一整坨咖啡色的不明物質，瞬間讓原PO食慾全消，他也崩貴表示「不是懶人福星嗎，這什麼啦？氣炸鍋櫛瓜烘蛋？」

▲（圖／翻攝自PTT）
▲原PO打開氣炸鍋的蓋子後，發現餐點上蓋著一整坨咖啡色的不明物質。（圖／翻攝自PTT）
貼文曝光後，網友紛紛留言「這賣相沒人敢吃吧」、「是把氣炸鍋當馬桶在用嗎」、「怎麼辦到的？不容易欸」、「笑死，氣炸鍋這麼簡單的東西可以用成這樣」、「不要玩食物啦」、「工具很強大沒錯，但還是要先學會如何料理好嗎」、「強烈建議你把氣炸鍋轉賣」、「中間到底是啥？還以為是巧克力醬」。

此外，也有不少人馬上點出，是「起司加熱太久」造成的問題，「應該要前面的熱完，再放起司片30秒讓它融化」、「起司片最後用餘溫融化就好了啦」、「不是所有東西熟成時間都一樣」、「沒有人先加起司片的啦」、「食材要分開放，其實複雜的料理用氣炸鍋弄，有時候也麻煩」。（編輯：張志浩）

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