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疫情升溫憂鬱感倍增！心理師：提升心理免疫力度難關

▲為了減少疾病傳播，各國政府採取各種策略，包含自主健康管理、居家檢疫、居家隔離或保持社交距離。（圖／ISTOCK圖庫）
▲為了減少疾病傳播，各國政府採取各種策略，包含自主健康管理、居家檢疫、居家隔離或保持社交距離。（圖／ISTOCK圖庫）

生活中心/綜合報導

2022-04-28 14:00:00

新冠肺炎疫情爆發至今2年多，各國政府為了減少疾病傳播採取各種策略，然而看不到盡頭的疫情，早已改變人們的生活模式。人與人互動被剝奪，心情變得焦慮、頭痛又失眠，甚至不少民眾認為日復一日壓抑又了無新意，產生厭世感、疏離感，對任何事提不起勁，更喪失體驗或挑戰新事物的熱情。王雅涵心理師指出，「民眾在防疫之餘，一定要特別注意壓力、焦慮可能造成的情緒緊繃，進而影響身心狀態。」

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王雅涵認為，疫情造成的心理健康問題，可以先從接收資訊管道、社交、運動等面向進行改善，例如：避免過度依賴媒體訊息、遵守防疫準則下增進人際互動、培養運動習慣。另一方面，健康包含身體與心理兩方面，「心理免疫力」也能吃出來，維持每日均衡飲食，攝取各種營養素，吃對食物也能同時提升身體免疫力，也能讓身心都健康。

而除了降低負面情緒，心理師也建議民眾要多對自己「Say Yes」，可以鼓勵自己多去嘗試、挑戰各種可能性，為生活注入新意，有助帶來積極正面的情緒、有健康的心態就能重拾對生活的熱忱，讓疫情下的日子可以更充實。

然而心理師也特別提醒：「食物其實有好有壞，吃對食物對身心的影響力相當大」，雖然垃圾食物或高糖、高脂肪的美食可以舒緩情緒、一時痛快，但對身體負擔大，建議還是多吃水果蔬菜等健康飲食為主。優質的營養素不僅可以提升身體免疫力、抵抗病毒與細菌感染，還能穩定身心、兼顧心理免疫力。

▲每日攝取2顆奇異果，能降低心理健康問題帶來的負面影響。（圖／ISTOCK圖庫）
▲每日攝取2顆奇異果，能降低心理健康問題帶來的負面影響。（圖／ISTOCK圖庫）
其中蛋白質、維生素、堅果穀物等，皆為與免疫相關的重要營養素，均衡攝取，能有效提升免疫力，使其發揮最佳功能。王雅涵表示，人在面對壓力時，體內消耗的維生素C會比平常多八倍，多吃富含鉀或維生素C的水果，能大大提升免疫力，例如奇異果就非常適合。

▲奇異果口感酸甜讓人心情愉悅，加入優格或沙拉食用是常見的方式。（圖／台灣癌症基金會提供）
▲奇異果口感酸甜讓人心情愉悅，加入優格或沙拉食用是常見的方式。（圖／台灣癌症基金會提供）
奇異果富含維生素C，且對人體吸收利用率高達94%，對身體有高度的營養價值。研究證實食用奇異果能有效提升成人心理健康狀態，專家建議每日攝取2顆奇異果，可以帶來活力好心情，讓你擁有健康的心態，帶來健康充實的生活。除此之外對病毒感冒、疲勞消除和美容也有幫助。另外，奇異果也具奇異酵素、葉酸等營養素的協同效果，且口感酸甜，食用時即產生愉悅感受，同時兼顧美味、健康，與滿足感。

疫情下半場才剛開始，心理師提醒，在這場防疫持久戰中，內在和外在的防禦都不能掉以輕心，勤洗手、戴口罩、保持社交距離都是基本工作，提升心理素質才能與疫情和平共存。喚活身心是抗疫關鍵，呼籲民眾保持活力、以最好的身心狀態迎接可能的挑戰！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 


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