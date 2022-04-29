NOW早報／快篩試劑哪裡還有？「藥局庫存」LINE一鍵秒查

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指揮中心日前公布「快篩試劑實名制」政策，主張家用快篩將依循口罩實名制1.0模式於藥局通路販售，民眾只要拿著健保卡、居留證至健保特約藥局或偏鄉衛生所，按照身分證字號尾數比對，就可購買1份5劑，每劑100元的快篩，昨日由雙號先行。
由於開賣首日相當搶手，害怕自己會撲空的民眾照過來，健保署提供四種「藥局存量地圖」的方法，包括「COVID-19實名制快篩試劑地圖」、「台灣COVID-19快篩試劑購買地圖」、「家用快篩熱度圖」、「加入LINE官方『全台快篩低價販售所』帳號」等等。健保署表示，這是由相關單位及民間社群通力合作，健保署提供家用快篩試劑數量資料，以OPEN DATA（健保特約機構家用快篩試劑剩餘數量明細清單）形式釋出，目前為每30秒更新，民眾可多加利用。
而《NOWnews》記者也進行實測用「LINE搜尋」的功能，只要加入「全台快篩低價販賣所」的官方LINE之後，點擊進入對話框，系統自動幫你定位，馬上能夠顯示附近藥局的庫存量，甚至在更新之後，幾分鐘前賣出幾支快篩都能看得非常清楚，目前熱門地點的藥局所剩不多，而位在巷弄間的最高還有到快80組的庫存，實在相當方便，民眾不妨善加利用，能更節省時間也不會害怕撲空沒買到喔！
今日天氣／連續兩天受東北風影響！中南部仍高溫注意補水
中央氣象局今（29）日表示，這兩天鋒面通過，受東北季風影響，金門馬祖地區有短暫陣雨或雷雨；北、東半部，今天上午天氣穩定，下午則有短暫陣雨或雷雨，雨勢於下午至週六清晨最為明顯，到週六白天就會緩和；中南部及澎湖地區，這兩天為多雲到晴，山區可能有午後雷雨；溫度方面，北部、東半部週五高溫約33度，週六則降為26度；中南部高溫則有35度，須注意防曬、補充水分。
買到了！陳時中證實：已完成「輝瑞BNT」新約簽訂
（28）日行政院院會報告，衛福部報告指出，本週將簽訂BNT疫苗供應協議，預計採購220萬劑兒童疫苗與180萬劑成人疫苗；稍早，衛福部長陳時中證實，已經和輝瑞「完成簽約」。另外，陳時中昨天下午疫情記者會中表示，基本技術性資料都已經審查完畢，下午FDA開始就會審查（EUA），稍早專家會議也通過輝瑞／BNT疫苗用於5~11歲兒童的緊急使用授權（EUA）。
居隔3+4方案非必要不出門 陳時中強調「有需要再快篩」
家用快篩實名制（28）日上午開跑，各地湧現排隊人潮、狀況不斷，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，「3+4居家隔離者」，在自主防疫期間非必要不出門「有需要再快篩」，陰性才可出門，而快篩實名制只是讓民眾可以有備無患，不用說沒症狀然後還固定時間來篩。
指揮官陳時中說明，平常或在居家隔離期間，天天做快篩沒有作用，是你覺得有症狀才篩才有必要，且已不出門為準，至於自主防疫後四天，「3+4」不是鼓勵大家出門，是要有必要的時候出門的時候才來做快篩，篩完陰性才可以出門。
陳時中指出，家用快篩實名制部分，聽到有人說每個禮拜篩兩次、三次，「我們不鼓勵這樣做」，只是說家裡有備無患，讓民眾家裡有5支快篩，萬一有症狀或相關接觸，或是有懷疑等等可以使用，他強調「總是要有理由才篩」，不不用說固定時間來篩檢。在學生部分，陳時中說，學生在自主防疫期間結束後，需快篩陰性才可上學，給的快篩數量會足夠，所以大學生含以上學生會提供3劑公費快篩試劑，國小至高中學生提供2劑公費快篩試劑。
鳳梨深夜砲轟連千毅！警告「適可而止」：不要整天口嗨
知名直播主連千毅被網紅「勾起你心中的惡」質疑販售NFT斂財，主動起底對方身分、上法院按鈴提告，還公開約定5月5日當面對質，雙方砲火猛烈，鳳梨（吳泓逸）看不下去，27日深夜直播怒批連千毅，要他好好做生意，不要擾亂社會安寧，最好適可而止，「不要整天私下找媒體在那邊口嗨，就好好做人就好，大家都挺忙的，也沒時間鳥你，但你自己不要太超過」。
鳳梨表示，有受害者向勾惡投訴，如果對方沒有誣賴栽贓，連千毅面對質疑應該說清楚，而不是用話術欺騙消費者，一張NFT賣2.8萬元，欺騙老實人以後會飆漲，就算賣出上百張，也不是什麼大錢，還扯到周杰倫、羅志祥、陳零九、「你們有在同一個檔次嗎？」他呼籲連千毅要做直播就好好做，「不要整天嗆別人，只會封鎖別人，整天帶風向」，氣得頻頻飆出髒話。
鳳梨建議連千毅把格局做大，好好做生意，不要浪費社會資源。而根據《東森新聞》報導，連千毅面對他的「指教」，表示「這是我跟勾惡的事，不關他的事，叫他做他的生意就好」，鳳梨則再度反擊，要連千毅不要用LINE私下在那靠北，叫他當面來講。
雨傘該丟垃圾車還是回收？內行人曝「正解」：很多人不知
倒垃圾是家家戶戶必做的生活日常之一，尤其在清運時間來臨時，街上都可見許多民眾提著大包小包分類好的垃圾準備丟棄。不過就有一位民眾因為不知道雨傘該丟垃圾車還是回收車而苦惱，貼文一出立刻引起討論。
原PO在《爆廢公社公開版》發文，表示幾天前倒垃圾時，看到一位民眾將雨傘丟回收車，卻遭工作人員丟回去喊：「雨傘丟垃圾車啦！」等到過幾天原PO自己要丟棄雨傘時，問了左鄰右舍卻沒人知道到底該丟哪一車？這時原PO想起過去曾經丟棄壞掉燈管的經驗，清潔人員一下說丟回收車，一下說丟垃圾車，被兩邊推來推去搞得原PO相當緊張。而這次丟雨傘時，又讓原PO想起丟燈管的回憶，雖然原PO先詢問隨車人員表示可以丟垃圾車而鬆了一口氣，不過也好奇到底正確的丟法是什麼？
貼文一曝光，立刻有許多網友留言：「燈管我們這邊是叫我打破包起來丟垃圾車，雨傘我是直接丟垃圾車」、「每個縣市的回收標準真的不一樣，我也曾經被拒收過」、「我遇過要丟保麗龍的，我問開垃圾車的司機，保麗龍是丟垃圾車嗎？他回我是要丟回收車。等下次回收車來了，我拿著保麗龍問開回收車的司機，請問保麗龍是丟回收車嗎？司機回我是丟垃圾車喔！」、「還好巷口有回收阿伯，我都給阿伯」。
另外有許多內行人表示：「把傘面拆掉丟垃圾，骨架可以回收！」、「傘布=垃圾 傘骨=回收」、「雨傘塑膠布是垃圾，骨架看材質，鐵可以回收」、「雨傘把傘面塑膠布剪下丟垃圾車，骨架丟回收車，燈管完整丟回收車，燈管裂碎報紙包起丟垃圾車」。而根據《新北市政府環境保護局》表示：「雨傘之金屬部分可回收，傘布則不可回收，可自行先分類或交給清潔隊處理」。（編輯：張嘉哲）