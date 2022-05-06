勒索病毒今年再進化！偽裝「Win10更新檔」　一按全被鎖

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他表示，後來透過裡面提供的「README」連結才得知為勒索軟體，並要他支付比特幣才能得到密碼，但若超過期限，金額就會越來越大，甚至會被公布，便著急地詢問大家，該怎麼辦？
結果眾人紛紛搖頭，「除了付錢，大概就是無解了」、「發生過，救不回來，不爽給錢，放棄」、「這種256加密沒救，而且他會不止加密一次，所以你付款可能只能解一半，他拿到錢後面就不會理你了」、「沒救電腦直接重灌吧」；也有網友認出，該款勒索軟體就是曾經引發台灣災情的「Magniber」。
據外媒《BleepingComputer》4月底報導，Magniber早在去年就透過PrintNightmare（微軟的漏洞）尋找受害者，而在今年又透過Edge和Chrome瀏覽器進行傳播，偽裝成Windows Update更新檔來勒索使用者。
報導指出，目前全球已傳出多起受害案例，均是安裝Windows10更新軟體後才被Magniber入侵，於4月8日起流行，並透過許多盜版網站流傳，一旦安裝完成就會對檔案進行加密，並給予受害者一個「README.html」檔案說明，必須支付比特幣才能解密。
經報導發現，Magniber要求的贖金大約落在2600美元或0.068比特幣左右，大約為7萬6千多元新台幣，若沒有在5天內期限付款就會翻倍。而這次主要的受害者為學生或一般使用者，因此建議大家最好從官方下載更新檔，千萬別安裝來路不明的檔案，平時也應保有備份的習慣。（編輯：詹鎰睿）