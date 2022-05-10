疫情全台燒！確診卻未收到居隔通知書　三大問題解答看這

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新北市居家關懷中心表示，許多確診的市民朋友一直未收到隔離通知書，無法請假，這部分因目前中央法傳系統正調整更新，尚無法即時發送隔離通知書，要請市民朋友依5/8勞動部公告，可利用「健保快易通APP」的PCR陽性檢測，透過數位健康證明作為請假依據。
2. 確診卻沒收到自主回報系統簡訊
確診者可先登入健保快易通APP之「健康存摺」，查看PCR檢測結果，若為陽性，可直接點選「COVID-19確診個案自主回報系統」連結，前往填寫疫調資料；若自填疫調內容有誤，請致電所在地衛生所請求協助。
3.自主回報內容有誤如何更正？
因自主回報系統市一次性連結，資料送出後無法修改，新北市已將問題反應給中央，目前所填向有誤，請確診者致電給現居衛生所請求協助。
另指揮中心也在日前公告，為強化防疫量能，本月8日起，調整密切接觸者匡列、職場應變指引、停課標準、確診者解隔離等4大新制，改以「確診個案」為核心，確診者的密切接觸者匡列以同住親友為原則，同寢室友比照辦理，職場及學校採自主應變，因此居家隔離單開立僅就確診個案同住家人及大學生同住室友進行，
有關居家隔離新制、停課標準、確診者居家照護7+7、確診者相關四大對象，以及快篩搶購攻略等說明，《NOWnews今日新聞》也為讀者整理懶人包，讓讀者能一文就看懂。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。