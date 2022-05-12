6年未抹片「罹癌風險增3倍」!檢查前勿放塞劑、性行為

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「子宮頸抹片檢查是篩檢子宮頸癌的有效工具！」國健署說明，大部分子宮頸癌是經由性行為感染HPV所致，感染HPV後多會自行痊癒，但少部分持續感染者之後有可能發生子宮頸癌前病變，甚至子宮頸癌，子宮頸癌早期沒有明顯症狀，不容易察覺，而規律的抹片篩檢能早期發現子宮頸的病變，因此，即便是已經停經、很少或很久未有性行為的女性也要定期篩檢。
自民國84年起，國健署補助30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，已使子宮頸癌發生率和死亡率皆降低7成，每年約200萬人接受服務，發現約1萬2000名癌前病變個案及約1200名子宮頸癌個案，經治療可以阻斷疾病進展。
國健署長吳昭軍提醒，30歲以上婦女每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查。符合篩檢資格的婦女，請攜帶健保卡及身分證至健保特約具婦產科、家醫科的醫療院所，即可接受篩檢服務。
國健署解釋，子宮頸抹片檢查結果為陽性時，並不代表罹患癌症，請遵循醫師指示接受進一步檢查，並依醫囑回診追蹤及診治，透過子宮頸抹片檢查發現的病變，有97.9%是子宮頸癌前病變及早期子宮頸癌個案，經治療後的5年存活率可達9成以上，若未定期篩檢以致晚期發現，第4期存活率則驟降為約2成。
每年約有200萬名婦女接受子宮頸抹片檢查，國健署將子宮頸抹片篩檢資料及癌症登記資料進行分析，結果顯示，6年以上才做過抹片檢查者，罹患子宮頸侵襲癌的風險是定期做抹片檢查者的3倍；從未做過抹片者，其罹癌風險則增為3.4倍。久未做抹片、甚至從未做過抹片的婦女都是罹患子宮頸癌的高危險群。
針對45歲以上且6年以上未做子宮頸癌篩檢之婦女，國健署今年於17家醫院提供試辦人類乳突病毒（HPV）檢測服務，鼓勵符合資格之婦女接受HPV檢測，檢驗結果若為陽性，請遵循醫師指示接受進一步檢查，並依醫囑回診追蹤及診治。另要特別注意的是，接受子宮頸抹片檢查前要注意避免盆浴、不要沖洗陰道、勿放置塞劑、前一夜不要有性行為及避開月經期間。