全台7-11收銀大當機！店員結帳遞「這張」想哭 客全心疼
7-11超商13日晚間10點40分左右傳出收銀系統全台大當機，目前系統正在搶修中，故障原因仍待進一步調查釐清。對此，就有網友指出因系統故障，店員結帳時必須給出「這張紙」，讓人心疼表示「請善待店員！」
7-11超商13日晚間發生收銀系統當機撞況，就有網友於臉書社團《爆廢公社》上發文，貼出一張7-11超商門市照片，尷尬直呼「今天晚上全家的業績應該很好！」隨即引起民眾無奈表示「難怪剛剛7-11店員一時說電腦掛了，他沒辦法賣」、「原來是全台性的，我剛剛以為是我去的那間有問題」。
但也有民眾指出，遇到仍有店家願意手寫開出收執聯給顧客，心疼表示「買東西，領貨，寄件 繳費請等明早再去…不然都是手寫發票，請善待愛惜店員…小七店員善意提醒，不要白跑」、「嗯～辛苦的店員，得用手寫」、「要算折扣，跟一堆客人致歉，還要寫紙本收據發票，有些還不給暫停營業，事情都做不完了，結帳時間還翻了不只兩倍」。
根據《NOWnews》報導《快訊／全台7-11收銀系統大當機！無法正常結帳 急搶修中》，13日晚間民眾在PTT回報發現7-11收銀系統當機、結帳發生問題的狀況。記者實際採訪店員，對方表示目前無法自動刷條碼，因此客人若要購物只能由店員手動，根據產品金額來替消費者結帳。
此外因系統故障，所有代繳業務也不能進行，且系統無法自動收銀，擔心會出現錯誤或爭議，也有店家直接選擇暫停對放開放。記者詢問店經理表示，目前正在搶修中，若有進一步消息會再對外界說明。（編輯：陳雅雲）