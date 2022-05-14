隧道見爆改吉普車！屁股頂「死亡射線」上路 眾怒喊報警
車子裝這個要幹嘛？近日一名網友分享自己行經國道某隧道時，突然巧遇一台吉普車，不過跟在後面的他，卻被吉普車在車後加裝的零件給惹怒，照片曝光後掀起網友熱議，紛紛跟著原PO一起飆罵前車車主。
一名網友在臉書社團「爆怨公社」分享一張照片並寫道，「國道五號，遇到這種車真的歸懶趴火，裝那個是什麼鳥？三X燈啦」，原來令他生氣的原因，是圖中的有一輛在隧道內的吉普車，其車主在後方加裝了2顆超級亮，相當刺眼的黃綠色燈泡，嚴重影響後車駕駛開車。
照片曝光後，許多網友紛紛湧入留言區抨擊「自己爽就好完全不管別人會不會刺眼，自私的人」、「直接檢舉，不但要罰款而且還要驗車」、「原來車主有青光眼呀～低調一點呀」、「這種真的要檢舉，造成後面視線不良」、「是把自己當外星人嗎？改這樣也太自私」、「這開整路眼睛都要瞎了」、「有些人大燈也是這種，建議遇到可以記下車牌，或把資料轉交給警察」。
經查，改裝車輛其實並不符合常規規定，常見的包括各類燈光、排氣系統、頭燈、車身、煞車及傳動等，尤其「車燈」攸關到行車安全，一但遭到攔檢取締開單後，通常會再另外通知車主辦理檢驗，如經檢驗不合格，於一個月內仍未修復並申請覆驗，或覆驗仍不合格者，即可吊扣其牌照，提醒駕駛人切勿以身試法。（編輯：張志浩）