5大露營必備清單！餐具超容易忘　「冠軍」再懶也要帶

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首先大家異口同聲認為一定要必備的便是「照明設備」，有經驗的露友便特別提醒，就算挑選一卡皮箱入住，因為部分營區會於深夜熄燈，「手電筒要記得帶著！」也有不少人認為，「除了營燈以外，燈條一定記得帶，這樣照明比較沒死角」，雖然燈條亮度不是特強，但可以沿著帳篷懸掛，相對一次照明到更多地方；尤其晚上能見度低，自備手電筒等隨身照明小物，行動也比較安心。
因部分營區會於深夜熄燈，因此有網友特別提醒「手電筒要記得帶著！」，除此之外也有人留言「除了營燈以外，燈條一定記得帶，這樣照明比較沒死角」，表示燈條可沿著帳篷懸掛，雖然亮度較低，但相對也可照明更多地方。
名列第二、三名的竟然是「桌椅」和「碗盤餐具」，許多人都以為桌椅餐具這種應該是露營基本配備，營區應該都有提供，可有網友指出「有些營區不會提供桌椅，大家還是記得問一下」，更有中階玩家分享，其實「露營椅真的方便啦，又很好收納」，蠻推薦有心繼續露下去的民眾，可以購入。
還有網友點名「碗盤超容易忘記帶」，常常到了現場才發現沒帶，真的不知道怎麼辦，慘痛經驗提醒大家出發前一定要特別留意；近年提倡環保，如果大家能夠帶上自己的環保餐具，也是為保護大自然盡一份心力。若有自己炊煮需求的露友，建議把習慣使用的「鍋具」也帶上，免得現場沒得借又用不習慣。
畢竟身在大自然，不是山中就是溪邊，戶外難免遇到蚊蟲，蚊香、防蚊液等「防蟲產品」最好還是要準備，尤其夥伴中有女生或孩童的，為了不要讓露營經驗毀在被蚊蟲叮咬上，有萬全準備才能真的放心Chill啊。