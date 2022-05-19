吃錯東西越運動越胖？營養師揭「3大地雷」：代謝負擔大

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現職服務奧運、世大運國手的運動營養師曾怡鈞，分享營養是協助運動後恢復、幫助運動效果加乘的重要環節，曝光民眾常見的「3大運動營養地雷」，破除新手易有的盲點，建議從事不同運動強度的人，應該要根據不同項目選擇適當的營養。
運動完就吃大量蛋白質，反而讓肝腎代謝更負擔！
運動風氣盛行的今日，大家都很熟悉重訓或健身後要補充高蛋白，以利增肌又減脂，然而營養師曾怡鈞就提醒民眾，如果不是從事「高強度、著重肌肉訓練」的人，建議適量攝取蛋白質跟醣類，作為運動營養補充即可；在一般運動過後補充過量的蛋白質，反而容易增加肝腎代謝負擔，或有骨鈣流失的反效果。
出汗完大量補水，反而補不進水分！
運動時出汗，不只流失水分，還包括電解質、大量的鈉、中等含量的鉀及少量的鎂與氯，也會一同流失。如果在運動已經流失不少電解質的情況下，只喝大量的純水，反而會抑制口渴感受，還促進利尿反應，可算是不利於水分保留的行為。營養師曾怡鈞建議，可選擇含有電解質、具有高補水力的飲品來補充運動所流失的營養和體力。
運動前後怕胖不敢吃，反而忽略恢復身體基礎耐力！
想藉由運動達到瘦身效果的人，常常誤以為運動前後吃東西，會導致努力的心血白費。事實上，對於運動尚未成為規律習慣、或還沒養成身體耐力與足夠肌肉耐受度的人，「補充營養」是能夠幫助運動後恢復身體基礎耐力的重點，刻意在運動前後避免進食，反而不利於幫助運動後恢復。
而長時間耐力訓練，建議「運動前」可補充補充鈣質，這種神經元重要調節劑，可用來調節細胞興奮性，有助於肌肉的正常收縮以降低抽筋風險。「運動後」則建議同時補充醣類與蛋白質，來幫助修復肌肉中的蛋白質結構受損的問題。
他分享輕運動族可以「一天兩份奶」，即每天攝取兩杯240毫升的鮮奶作為標準，並提供好準備的「300大卡鮮奶點心餐」懶人包分享給大家。建議全穀或水果（一份約60～75大卡）擇一：地瓜(110g)、燕麥(3匙)、香蕉(一根)；或豆魚蛋肉（一份約55大卡）擇一：雞蛋(2顆)、雞胸肉(60g)、魚蝦(60g)，搭配鮮奶一起享用。