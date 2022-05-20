COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

12個covid-19幼童防疫守則　家長輕鬆防疫不焦慮

12個covid-19幼童防疫守則　家長輕鬆防疫不焦慮
12個covid-19幼童防疫守則　家長輕鬆防疫不焦慮

每日健康-每日都做得到的健康

2022-05-20 13:30:43

疫情大爆炸，中央疫情指揮中心日前開放6至11歲幼童施打莫德納疫苗，但仍有許多家長還在考慮該不該同意讓小孩接種，對於那些還沒來得及接受疫苗亦或是還未符合資格施打疫苗的小孩，家長又該採取哪些防疫措施呢？對此，營養師程涵宇就在部落格《營養師 程涵宇》中發文分享「12個covid-19幼童防疫守則」，讓家長們學會如何在疫情中保護孩子，輕鬆防疫不焦慮！

我是廣告 請繼續往下閱讀
 

Covid-19幼童防疫守則

1.   正確洗手

幫助孩子養成勤洗手的習慣，飯前以正確的步驟洗手尤其重要，並要確保每次洗手至少 20 秒 (唱兩遍生日快樂歌就完成啦！)。

2.   戴好口罩

確保孩子在公共場所、以及室內都要正確佩戴醫療口罩。

3.   事先說明

事先跟孩子講好防疫措施的規定和解釋原因，比如外出一定要常洗手和戴好口罩，是為了保護自己和身邊人的安全。

4.  避免觸摸眼鼻口

提醒孩子在外要避免用手觸摸眼睛、鼻子和嘴巴。

5.    環境消毒要做好

家長要定期清潔並消毒居家環境，尤其是高接觸地帶像是馬桶按鈕，開關、把手等；而家裡容易被弄髒的落塵區如玄關，可每天使用酒精和廚房紙巾擦拭乾淨。

6.    到家馬上消毒更衣

養成外出回家後就立即換洗衣服、洗手消毒的習慣。

7.     運動曬太陽

確保小孩每週有足夠的戶外活動、曬太陽，有助增強免疫力和促進成長發育。

8.     均衡飲食

確保小孩的三餐飲食營養均衡，選擇健康的點心避免吃太多零食。

9.     充足睡眠

充足睡眠對小孩而言非常重要，不僅能增強抗疫能力也幫助提升學習能力！

10.   正常作息

不論是到學校上課還是在家上網課的小孩，都要保持作息正常並確保三餐定時。

 11.   放鬆心情

疫情爆發容易讓人產生焦慮，而小孩也會被會大人的情緒所影響，因此家長更要時刻保持冷靜，以免造成孩子的恐懼。

 12.   保持距離

教導孩子在外要盡量與人保持適當的距離，更要避免接觸生病的人。

爸爸媽媽阿公阿嬤做好這些防疫守則，就能減少疫情對孩子帶來的影響，也讓孩子在疫情期間，也能放心地去探索這個世界！

 

本文經營養師程涵宇部落格《營養師 程涵宇》授權報導

營養師程涵宇 授權提供
營養師程涵宇 授權提供
延伸閱讀
注意！衛生局公布最新「新竹市足跡」
注意！衛生局公布最新「新竹縣足跡」

吃太鹹真的會胖！　營養師教你3個減納、減重法

女性的難言之隱！ 3招告別更年期漏尿尷尬

男子無症狀聽診卻有「心雜音」竟是得二尖瓣閉鎖不全！　醫：延誤治療恐致併發症

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀