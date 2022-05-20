12個covid-19幼童防疫守則　家長輕鬆防疫不焦慮

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Covid-19幼童防疫守則
1. 正確洗手
幫助孩子養成勤洗手的習慣，飯前以正確的步驟洗手尤其重要，並要確保每次洗手至少 20 秒 (唱兩遍生日快樂歌就完成啦！)。
2. 戴好口罩
確保孩子在公共場所、以及室內都要正確佩戴醫療口罩。
3. 事先說明
事先跟孩子講好防疫措施的規定和解釋原因，比如外出一定要常洗手和戴好口罩，是為了保護自己和身邊人的安全。
4. 避免觸摸眼鼻口
提醒孩子在外要避免用手觸摸眼睛、鼻子和嘴巴。
5. 環境消毒要做好
家長要定期清潔並消毒居家環境，尤其是高接觸地帶像是馬桶按鈕，開關、把手等；而家裡容易被弄髒的落塵區如玄關，可每天使用酒精和廚房紙巾擦拭乾淨。
6. 到家馬上消毒更衣
養成外出回家後就立即換洗衣服、洗手消毒的習慣。
7. 運動曬太陽
確保小孩每週有足夠的戶外活動、曬太陽，有助增強免疫力和促進成長發育。
8. 均衡飲食
確保小孩的三餐飲食營養均衡，選擇健康的點心避免吃太多零食。
9. 充足睡眠
充足睡眠對小孩而言非常重要，不僅能增強抗疫能力也幫助提升學習能力！
10. 正常作息
不論是到學校上課還是在家上網課的小孩，都要保持作息正常並確保三餐定時。
11. 放鬆心情
疫情爆發容易讓人產生焦慮，而小孩也會被會大人的情緒所影響，因此家長更要時刻保持冷靜，以免造成孩子的恐懼。
12. 保持距離
教導孩子在外要盡量與人保持適當的距離，更要避免接觸生病的人。
爸爸媽媽阿公阿嬤做好這些防疫守則，就能減少疫情對孩子帶來的影響，也讓孩子在疫情期間，也能放心地去探索這個世界！
本文經營養師程涵宇部落格《營養師 程涵宇》授權報導
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