女性的難言之隱！ 3招告別更年期漏尿尷尬

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如何治療女性尿失禁？
若尿失禁的情況比較輕微，可適當使用藥物、凱格爾運動等治療方式來改善。但若是病情嚴重，就需要進一步手術治療。尿失禁手術通常需要在腹部開刀、住院幾天，出院後至少需要六週的時間才能康復。
1996年，瑞典首次提出「尿道中段無張力性吊帶手術」，以人工材質製成的吊帶，置入尿道中段下方。腹壓增加時，吊帶會擠壓尿道中段，得以防止洩漏。因爲過程不複雜、治愈率高，在近年來幾乎取代其他類型的手術，成為尿失禁手術的主流。
▲ 尿道中段吊帶手術被證實可治療尿失禁。（示意圖／Envato Elements）
新型的吊帶手術
根據外媒HealthDay報導，根據一項最新的臨床試驗，一種新型的吊帶手術，被聲稱和標準吊帶手術一樣有效，並已在英國21家醫院落實。這項經過改良的新手術，僅需要在陰道中開刀，植入較短的網片，也被稱爲「迷你吊帶手術」。相比傳統的吊帶手術，迷你吊帶手術無需全身麻醉，手術時間短、傷口較小，並可以減少術後疼痛。
雖然迷你吊帶手術可在局部麻醉下完成，然而試驗發現，手術患者在痊癒後的性交過程，卻有更高的疼痛風險。術後第三年，迷你吊帶手術影響性生活的女性為12%，而接受標準吊帶手術的受影響女性則爲5%。
▲ 相比傳統吊帶手術，迷你吊帶手術可在局部麻醉下完成。（示意圖／Envato Elements）
手術以外的其他選擇
在尿失禁早期階段，若症狀輕微，女性除了手術之外還有其他選擇。透過改變生活方式，可進一步減輕尿失禁的問題。
一、改變飲食習慣
改變飲食習慣，可有效減少刺激膀胱，例如戒掉咖啡因和酒精、戒菸。
二、減重
醫生建議女性可酌情減掉多餘的重量，緩解膀胱的壓力。
三、加強鍛煉
這些肌肉支撐著尿道和膀胱，但可能會因懷孕和分娩、肥胖或衰老過程等因素而減弱。鍛煉以加強骨盆底肌肉。拉賓指出，骨盆底鍛煉也可能使最終選擇吊帶手術的女性受益。
原文出自：HealthDay
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