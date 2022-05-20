男子無症狀聽診卻有「心雜音」竟是得二尖瓣閉鎖不全！　醫：延誤治療恐致併發症

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根據《美國心臟協會》報導，美國德克薩斯州一名男子弗里茨（Randy Fritz）在一次體檢中被診斷出患有二尖瓣閉鎖不全，醫生建議最好盡快動手術處理，但由於他的身體從未出現任何不適，一時之間難以接受醫生的診斷結果，便以疫情為由拒絕治療。
據報導，弗里茨十分注重飲食健康，平常也有運動的習慣，雖然已經60多歲，但依然定時定後會去打壁球運動。沒想到卻在一次的健康檢查中，醫師聽診後發現心雜音，隨後透過心臟內科醫師進一步檢查，竟診斷出患有二尖瓣閉鎖不全。
二尖瓣（Mitral Valve）有如左心房和左心室之間的「門」，主要功能為控制血液的流向。二尖瓣閉鎖不全就像是「門」關不好，使原本單向流動的血液逆流的情形。逆流造成供血量不足的同時會增加心臟工作量，因而引發心顫、心臟肥大心臟衰竭等併發症，這時病患就會出現氣喘、疲勞、胸悶、心跳不穩、頭暈等症狀。
延誤治療增加風險
據報導，弗里茨屬於毫無症狀的輕度患者，但醫生表示若不及時治療，擔憂心臟功能會越來越差，屆時不僅會影響病患的生活品質，病情加重後也會增加手術的困難度以及併發症的風險，因此建議弗里茨在心臟功能未惡化前盡快安排手術。
然而弗里茨卻拒絕馬上接受二尖瓣修復手術，他選擇每六個月進行一次心臟超音波，繼續觀察一段時間後再做決定。四年的定期複診期間適逢全球新冠疫情爆發，弗里茨甚至曾以疫情嚴重為由，再度拒絕醫生的建議。
直到2021年三月份，儘管弗里茨還是沒有感覺任何不適，但醫生給出警告，病情已無法再拖延，萬般無奈下，他唯有同意接受二尖瓣修復手術。
手術進行得很順利，但術後的弗里茨非常虛弱，加上不斷咳嗽引起傷口疼痛，讓他一度後悔接受手術。不過所幸辛苦的日子沒有太久，現年66歲的弗里茨，身體已經完全康復，就算是打壁球、騎自行車等較為積累的運動都沒問題，心臟超音波結果也顯示一切正常。
定期體檢及時治療
弗里茨為及時進行手術而感到慶幸，並以過來人的身份鼓勵大家，即使自認身體健壯，也應定期做健康檢查，以便能及早發現潛在疾病，並透過健康報告結果，適當改善飲食、生活習慣、定期追蹤和早期治療，否則病情發展到出現症狀時可能為時已晚。
原文出自：American Heart Association
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