COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

逛全聯突見「特別一根」還打6折！婆媽全驚呼：從沒碰過

▲原PO日前到全聯購物時，竟然發現「甘蔗」，讓他又驚又喜，貼文一出，婆媽全震驚「第一次看到」。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲原PO日前到全聯購物時，竟然發現「甘蔗」，讓他又驚又喜，貼文一出，婆媽全震驚「第一次看到」。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-22 14:46:46

全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長的特性，成為不少婆媽買菜的愛地；對此，就有一名網友日前到全聯購物時，竟然發現「甘蔗」，讓他又驚又喜，貼文一出，婆媽全震驚「第一次看到」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示逛了這麼久的全聯，第一次見到「居然在賣甘蔗」，「也太特別，還打6折，這不帶回家對不起愛啃甘蔗的自己啊」，他回家後也立刻開吃，表示其實這個甘蔗蠻好吃的，「雖然比不上新鮮現殺的，但拿來磨牙，簡直就是太好的選擇」。

▲原PO日前到全聯購物時，竟然發現「甘蔗」，讓他又驚又喜，貼文一出，婆媽全震驚「第一次看到」。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲原PO日前到全聯購物時，竟然發現「甘蔗」，讓他又驚又喜，貼文一出，婆媽全震驚「第一次看到」。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
貼文一出，婆媽全震驚，「第一次看到有甘蔗XD」、「別人家附近的全聯都不讓人失望（羨）」、「哇！從沒在超市見過甘蔗，女兒到現在七歲了沒吃過」、「好酷，甘蔗欸」、「這甘蔗很好吃，但很久才進貨一次」、「這價錢不貴欸，菜市場100元也沒幾支」、「我去年在我家這全聯有買過，真的很甜」、「太神了」。

但也有網友表示，「一直都有，但不是每家店會有」、「很常看到，從沒買過」、「看過，覺得貴」、「這甘蔗不好吃，一點水份都沒有」、「買了一次，鹹鹹的，甘蔗還是市場買比較好自己選」、「我有看過，但沒打折，就沒捨得買」、「我原價買過甘蔗，但覺得太貴，買兩次後就不再買了」。（編輯：郭佩蓉）

全聯「新隱藏服務」不知虧大！婆媽瘋搶便宜：第一次知道

全聯必買「冷凍炸物」前三名出爐！冠軍網推爆：小孩愛慘

全聯「低調甜點」藏冰櫃！她一咬驚為天人：馬上再囤2盒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀