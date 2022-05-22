逛全聯突見「特別一根」還打6折！婆媽全驚呼：從沒碰過
全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長的特性，成為不少婆媽買菜的愛地；對此，就有一名網友日前到全聯購物時，竟然發現「甘蔗」，讓他又驚又喜，貼文一出，婆媽全震驚「第一次看到」。
該名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示逛了這麼久的全聯，第一次見到「居然在賣甘蔗」，「也太特別，還打6折，這不帶回家對不起愛啃甘蔗的自己啊」，他回家後也立刻開吃，表示其實這個甘蔗蠻好吃的，「雖然比不上新鮮現殺的，但拿來磨牙，簡直就是太好的選擇」。
貼文一出，婆媽全震驚，「第一次看到有甘蔗XD」、「別人家附近的全聯都不讓人失望（羨）」、「哇！從沒在超市見過甘蔗，女兒到現在七歲了沒吃過」、「好酷，甘蔗欸」、「這甘蔗很好吃，但很久才進貨一次」、「這價錢不貴欸，菜市場100元也沒幾支」、「我去年在我家這全聯有買過，真的很甜」、「太神了」。
但也有網友表示，「一直都有，但不是每家店會有」、「很常看到，從沒買過」、「看過，覺得貴」、「這甘蔗不好吃，一點水份都沒有」、「買了一次，鹹鹹的，甘蔗還是市場買比較好自己選」、「我有看過，但沒打折，就沒捨得買」、「我原價買過甘蔗，但覺得太貴，買兩次後就不再買了」。（編輯：郭佩蓉）