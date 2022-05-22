一年換4份工作她憂履歷不佳！網看細節卻反讚：別猶豫
究竟多久換一次工作才是最恰當的？大多數的人會換工作不外乎有幾種考量，工作內量、薪水、以及內容是否符合自己的期待，如果遇見合適的工作，多半就不會再更換新工作。不過就有一名網友在畢業一年內換了4份工作，近日又再度面試讓她很心動，卻更憂心履歷的觀感不佳，立刻引起網友熱議。
這名女性網友在《Dcard》上以標題「一年內換太多工作該再換嗎…」發文，表示自己畢業一年，總計換了4間公司，薪水從一開始的3萬4千元一路成長到4萬元，「工作內容是不排斥，目前是見紅休」，不過最近受邀到一間外商公司面試成功，除了週休二日以外，一口氣多增了6千元薪水，條件讓她相當心動。
雖然薪水有成長是一件很棒的事，不過卻也讓她感到憂心，因為這樣一來她在一年內就換了5份工作，擔憂未來履歷上會觀感不佳，而家人則是建議先待在原公司就好，不過卻讓她相當猶豫是否該放棄這個好機會，因此PO上網想詢問大家的建議？
貼文一曝光，大部分的網友都表示支持：「上了就去啊，差6000耶」、「工作越換越好有什麼關係，公司錄取妳就是肯定妳的能力」、「幹嘛跟薪水過不去，都上了不去是傻了嗎？」、「薪水往上爬呀！這是企圖心、上進心」「重點是你流動率這麼高還能一直錄取新的，你的履歷應該美到發光」、「妳就是能力太好一直被挖角啊」，另外也有過來人分享經驗：「我也曾經一年內換4份工作，薪水從28000-46000，然後現在大概待快滿1年半，調薪到約52K」。（編輯：陳珮瑜）