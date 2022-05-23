蒸蛋加多少水太難抓？媽「1招」光滑又嫩：偷學阿基師的
雞蛋雖然只有一種形式，但料理起來可以說是非常多元，包含用水煮的茶葉蛋、水煮蛋；油煎的荷包蛋、滑蛋，甚至到用蒸的蒸蛋，其蒸蛋口感滑嫩，但要自己做出好吃又漂亮的蒸蛋其實沒有這麼簡單。近日，就有網友分享自己獨門的蒸蛋做法，貼文曝光後引起共鳴，不少人直呼「阿基師好幾年前就教了！」引發熱議。
原PO在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「有人跟我一樣都用蛋殼量水量嗎？兒子的蒸蛋我都這樣做！只要一顆雞蛋，盡量平均上下敲開來，接著水用蛋殼量，每個蛋殼裝滿兩次水倒入碗中，水：蛋是2：1，再加入半茶匙鹽巴攪拌一下，用湯匙撈掉泡泡後，電鍋半杯水留一根筷子縫隙下去蒸即可，起鍋就超完美囉！」
貼文一出，網友紛紛回應「蛋殼+1超好用」、「我也是用蛋殼，阿基師有教過」、「蛋殼+1，人家說髒到底哪裡髒了，雞蛋不就從裡面敲出來的嗎，笑死」、「如果不用蛋殼，用量杯也可以啦，就是一顆蛋100CC的水」、「我已經蒸蛋蒸成精了，不需要量就可以蒸出想要的嫩度」、「哈哈哈蛋殼有嘗試過，也是看阿基師節目的」。
而事實上，阿基師過去在節目《美食鳳味》當中，就有教學過蒸蛋的做法，期間他打入三顆雞蛋後，接著將打開的蛋殼拿出一組，接著舀水六次加入其中，也就是原PO所說的水：蛋是2：1，最後過篩入鍋蒸煮，成品完成之後，讓主持人也大讚「哇！入口即化」，如果不懂如何抓蒸蛋水量，且家中沒有量杯的民眾，不妨可以試看看喔！（編輯：張嘉哲）