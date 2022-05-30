誠品書店在台灣33年「為何能崛起」？網抖3點：其實超強
知名連鎖書店「誠品書店」主打安靜、悠閒的閱讀氛圍，不少人都會在此沉浸書香世界，成為男男女女們愛去的好場所。對此，就有網友表示「一人說一句誠品書局的優點」，而引來內行們點出誠品書店不敗多年的關鍵。
原PO於PTT八卦板上發文，表示誠品書局在現今似乎已成為文青的代名詞，讚嘆認為「尤其是台中勤美誠品，更帶動周邊文創風」。不過，這也引發他好奇詢問「這年代開書局真能賺錢嗎？一人說一句誠品書局的優點，有沒有卦」。
問題一出，隨即引起鄉民們討論，「以書店為招牌的百貨公司」、「殺時間很好用」、「可以看到有書卷氣息的男男女女」、「多一個文青的地方可以去」、「很愛在那買書」。
其中就有內行點出最大優勢，在於「書籍可翻閱」加上「冷氣」等優點，直言「免費翻書很佛，這點最強」、「免費看書讚」、「免費冷氣跟書」、「看到打烊」、「有冷氣安靜」、「夏天冷氣超讚」、「憑良心講，選書很不錯」。
另外也有人認為誠品是個能忙裡偷閒的好去處，「老實說其實很好逛」、「殺時間很好用」、「以前24小時敦南還在，晚上就跑去那邊看書，清晨回家買宵夜好懷念，以前的優點」。
據了解，誠品書店由吳清友於1989年3月12日創立於台北市，初期主要以販賣藝術人文方面的書籍為主，近來轉型成綜合性書店，加上結合商場經營，成為全台知名連鎖書店。（編輯：陳雅雲）