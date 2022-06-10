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超越大谷翔平！「240KM」世界最速打擊場曝　他一試歪了

▲在日本有座打擊練習場，號稱能超越大谷翔平並投出時速高達240KM的球速，引起當地媒體關注採訪。（圖／三萩野バッティングセンター臉書）
▲在日本有座打擊練習場，號稱能超越大谷翔平並投出時速高達240KM的球速，引起當地媒體關注採訪。（圖／三萩野バッティングセンター臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 13:06:44

MLB天使隊的球星大谷翔平，因著名的「二刀流」震撼球迷，不僅繳出驚人的打擊成績，其投球最高時速更達到165KM。對此，日本就有一座打擊練習場，號稱能超越大谷翔平球速並達到240KM，更自豪是「世界最速」，引起當地媒體的關注。

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據日本《RKB每日放送》報導，位在日本福岡縣北九州市的三萩野棒球打擊場「三萩野バッティングセンター」，裡面就有一座號稱能超越大谷翔平，投出時速240KM的發球機，並標榜「世界超最速」，結果節目就請了擁有棒球資歷的男主播上場試試，沒想到男主播完全看不到，球就已經飛到後面的網子落地，接連試了好幾次之後，連球都沒碰到過。

▲日本號稱能超越大谷翔平、投出240KM球速的棒球打擊場。（圖／三萩野バッティングセンター臉書）
▲小學六年級也成功打到240KM的球速，開心的拍照紀念。右邊則是成功擊出全壘打的客人，和老闆一同合影。（圖／三萩野バッティングセンター臉書）
接著節目組也請來神人中村勝彥示範，怎料，66歲的中村勝彥早在2017年就挑戰過時速240KM，而且還打出了全壘打，在店內留下輝煌紀錄，當場示範也成功打到球。令人驚訝的是，中村先生完全沒有棒球經歷，他表示，240KM的球速不是棒球而是一種武術，要用眼睛去追蹤球。

原來中村先生曾罹患腦梗塞，造成左側身體癱瘓，靠著練習打球的方式復健，沒想到越來越強，也鼓勵了周遭的朋友。最後男主播也打起精神，重新站上本壘板打擊，結果球是終於碰到了，但球棒也整根歪掉了。（編輯：詹鎰睿）

▲日本號稱能超越大谷翔平、投出240KM球速的棒球打擊場。（圖／Google Maps）
▲這座棒球打擊場，廣受多家媒體電視台報導，更吸引許多好手來挑戰。（圖／Google Maps）

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