特企／羅芙奧春季拍賣　百富專場創100%成交率佳績

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源於致獻百富首席調酒師大衛史都華近60年傳奇製酒工藝的「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」，嚴選共 25 款極為罕見且具有意義的單一酒桶威士忌，共分成5個章節，自2016年第一章推出後即備受全球威士忌迷矚目。百富更特別邀請台灣在地藝術家范承宗以「樂章」為概念為25款全套組及其中最高年份1961單瓶獨家設計一款可供藏酒的藝術作品。此次更為「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」全球首次全套25款一起現身拍賣會，首度現身即吸引各界威士忌藏家注意，最終拍出1011.5萬，超過千萬的佳績備受矚目。
藏家爭相競價 全世界新高價成交
而在拍賣會前詢問度很高的拍品之一，也是本次羅芙奧2022春拍圖錄封面上的The Balvenie 1952 50 Years Old Cask 191，1952年蒸餾，全球僅有83瓶。百年傳承的百富向來藏有許多珍貴的高年份酒液，這不僅是百富首度發表全程雪莉桶陳年作品，更是當年酒廠最高年份且發行數量最少的酒款。在此次羅芙奧春拍上，經歷多口競價，The Balvenie 1952 50 Years Old Cask 191最終以309.4萬元亮眼成交，不少未得標的藏家扼腕不已。
19項拍品超過最高預估價落槌
百富此次攜手羅芙奧、參與春季拍賣成績十分亮眼，不僅34項拍品全數拍出、創造100%成交率白手套的佳績，其中19項拍品更是超過最高預估價落槌，例如源自蘇格蘭幾近失傳的古老製酒工法「Marrying」融合桶系列TUN 1401、1858 及1509，均超過最高預估價落槌，其中TUN 1509系列更以超過最高預估價8成的價格落槌；百富第一款以過桶陳年工法所製作的威士忌The Balvenie 18 Years Old Classic，以超過最高預估價6成的價格落槌；而充滿浪漫情懷的百富16年玫瑰單一麥芽威士忌First Edition則以超過最高預估價4成的價格落槌成交。
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