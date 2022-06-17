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特企／WFH易囤積！夏日來臨前4招告別局部脂肪

▲高珮菡院長表示，透過規律運動及飲食控制再加上非侵入體雕，能在短時間內剷除囤積在身上的脂肪。（圖／品牌提供）
▲高珮菡院長表示，透過規律運動及飲食控制再加上非侵入體雕，能在短時間內剷除囤積在身上的脂肪。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-06-17 18:54:41

去（2021）年因為疫情關係，許多人都WFH居家上班，減少運動又長期久坐的狀況下，更容易將脂肪囤積在肚子和下半身，漸漸地變成水桶身型，夏日前正是女性減肥旺季，漫雲思境診所院長高珮菡表示，透過規律運動及飲食控制，再加上非侵入體雕療程，愛美的女性們不用擔心來不及在夏天展露腹部性感線條。

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減脂一直是普羅大眾最愛討論的熱門議題，醫師高珮菡提出幾項建議，除了每天喝水至少2000CC和維持正常飲食，建議每周做3次30分鐘以上、能讓心跳速率達到每分鐘130次以上的有氧運動，另外，醣類攝取的每日總熱量占比降低到30%，「減少醣類但並非完全不食用，因為醣類也是促進脂肪燃燒不可或缺的營養素。」

現代人除了減重也開始在意身材線條，規律運動和飲食控制雖然能夠幫助減輕體重和脂肪，但卻無法針對局部雕塑，尤其像肚子、副乳、蝴蝶袖、大腿等脂肪特別容易囤積的地方，另外有些媽媽懷孕時因為子宮擴大造成腹部器官改變位置，腹肌承受的壓力增長，造成腹直肌分離，鬆垮的腹部就成了脂肪堆積的地方，要恢復以往身材格外不易，因此許多人開始求助體雕療程來達到減少局部脂肪的效果。

高珮菡舉例，過去大多數人都會擔心侵入性的抽脂動刀，但隨著醫學美容科技發展，現行非侵入式的體雕療程更被廣泛接受，「其中像是最近新引進的EMSCULPT NEO熱磁減脂，結合電波射頻和新一代聚焦磁能雙科技。」目前診所內的體雕客群大多在30歲到45歲，高珮菡指出，熱磁減脂是單次非侵入性療程，目前台灣核可適應症以腹部為主，適合局部瘦不下來、BMI35以下的消費者，國際臨床期刊研究(Published in the Aesthetic Surgery Journal, 2021)指出，「做完完整療程6-8週後如同於連續做了12到16週的高強度運動，另外平均能有減少脂肪厚度30％、增加肌肉25％的雙重效果(Published in Dermatologic Surgery journal, 2021)。」

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