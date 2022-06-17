特企／WFH易囤積！夏日來臨前4招告別局部脂肪

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現代人除了減重也開始在意身材線條，規律運動和飲食控制雖然能夠幫助減輕體重和脂肪，但卻無法針對局部雕塑，尤其像肚子、副乳、蝴蝶袖、大腿等脂肪特別容易囤積的地方，另外有些媽媽懷孕時因為子宮擴大造成腹部器官改變位置，腹肌承受的壓力增長，造成腹直肌分離，鬆垮的腹部就成了脂肪堆積的地方，要恢復以往身材格外不易，因此許多人開始求助體雕療程來達到減少局部脂肪的效果。
高珮菡舉例，過去大多數人都會擔心侵入性的抽脂動刀，但隨著醫學美容科技發展，現行非侵入式的體雕療程更被廣泛接受，「其中像是最近新引進的EMSCULPT NEO熱磁減脂，結合電波射頻和新一代聚焦磁能雙科技。」目前診所內的體雕客群大多在30歲到45歲，高珮菡指出，熱磁減脂是單次非侵入性療程，目前台灣核可適應症以腹部為主，適合局部瘦不下來、BMI35以下的消費者，國際臨床期刊研究(Published in the Aesthetic Surgery Journal, 2021)指出，「做完完整療程6-8週後如同於連續做了12到16週的高強度運動，另外平均能有減少脂肪厚度30％、增加肌肉25％的雙重效果(Published in Dermatologic Surgery journal, 2021)。」