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買房還是租屋好？千古難題網友戰翻天：最終關鍵是「它」

▲買房還是租屋？千古難題網友戰翻天，各自論點都有道理，但最後還是回歸到每個人心裡的設想才能決定。（示意圖／翻攝pixabay）
▲買房還是租屋？千古難題網友戰翻天，各自論點都有道理，但最後還是回歸到每個人心裡的設想才能決定。（示意圖／翻攝pixabay）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-19 10:05:37

近幾年國內房價狂飆，這3年房價漲幅比薪資多4.6倍，央行統計全國房價所得比已經攀升到9.46倍，追平2017年第二季史上最高點。「想買房」跟「能買房」成為很多人的壓力來源，究竟該不該「梭哈」積蓄去背貸款買個自己的窩，還是該當無殼蝸牛，頂著可能被房東趕跑的壓力，卻享受更多現金流的自由？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「買房派與租屋派」話題的網路聲量表現，絕大多數網友都聚焦在「存款」，而買房派的網友著重在安定與自在，租屋派則是看中自由。

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買房派的網友討論度最高的前三大焦點話題，包括「我就是主人」、「房產增值度高且保值」以及「社會眼光壓力好大」。多數網友以安定自主為首要考量，認為身為「房屋的主人」對居家空間才能更自在地安排，，想這樣裝潢就這樣裝潢，想養寵物就養寵物，不用看他人臉色，親手打造自己「夢想中的家」，自主性高再也不用擔心租房網上經常出現的「#禁寵」、「#限男/女」這些限制。

另一方面，從現實層面來看，房子還可以做為「增值保值品」及應付「社會眼光」。現今房價節節攀升，不少早期持有房產的人都賺翻了，笑咪咪，某種程度上房地產確實降低對於通貨膨脹、經濟動盪的擔憂，有網友就提到「台灣房價還是長期向上，大多數人還是認為買房比較保值或增值吧」、「買就對了，至少不會跌，抗通膨」，認為房產在現階段來說相較其他金融商品穩健而持續走揚。不過也有網友提醒，若是為了投資買房而大玩槓桿也不是明智之舉。此外，不少網友也說，到了一定年紀便不自覺擔憂名下無殼，會受到外界、親友輕視，「買了房之後心理才比較踏實」。

不過支持「租屋」的網友也是有立論依據，尤其最關注養房子的問題，若房屋出了狀況，維護修繕往往耗資費時，而對於租屋族來說則「不用擔心房屋修繕問題」，頂多搬家便能了結一切！前陣子梅雨季不少網友便分享，下大雨之後房屋漏水，抓漏搞得房東焦頭爛額。也有漏水屋屋主現身說法：「這套（漏水的）房子是我夫妻省吃儉用到處借錢，又貸款才買的房子，但也是我們夫妻倆要拼一輩子的，就這樣付諸東流！」可以說買房有時也被視為一種風險。

此外，現金流能否自由運用也是租屋派網友的關注焦點，有些人認為租屋「錢才不會卡在房貸上」並更能「維持生活品質」，無論是投入股市、申購基金，抑或是投資、療癒自己，賺進薪水之後不用分一大半餵養房貸，而是可以更自由地安排、規劃資金，有民眾就提到「未來會有很多人窮得只剩下房子」、「現在買房、養孩子只能擇一！不然房貸跟教育費會拖垮生活品質」，認為就算傾盡所有換來了一份房屋自有的歸屬感，卻犧牲了生活品質，並不一定是件好事。

民眾王先生早在10年前就咬牙先買房，後來結婚後一家三口雖然還是要負擔房貸，但他認為「至少人生少了一件麻煩事，可以專心處理工作與生活，買房其實還蠻不錯的！」而租屋族吳先生認為，花同樣的貸款錢，可以住到更好的房子，還不用擔心稅金、房子折舊，有看到更好的就搬，真的多了很多自由！

「山窮水盡了半輩子，驀然回首心中不禁一嘆：幸好我還有房可以遮風避雨！」買房、租房話題之所以成為萬年辯論焦點，其實還是在於這個議題沒有絕對的對與錯，終究是回歸到自己的「心」！

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