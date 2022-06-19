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牛排煎好先別動！內行「多一步驟」爆汁升級：偷學廚師的

▲不少人都會在自家煎牛排食用，既便宜又簡單，成為許多家庭的必備佳餚，但你知道怎麼煎牛排才能肉嫩又多汁嗎？（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲不少人都會在自家煎牛排食用，既便宜又簡單，成為許多家庭的必備佳餚，但你知道怎麼煎牛排才能肉嫩又多汁嗎？（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-19 12:37:20

雖然市面上有許多平價牛排的店面，但因爲了壓低成本，許多平價牛排店都是使用所謂「重組肉」，而些許老饕為了想吃原肉，但又不想到餐廳花費太高時，就會自己在家煎烤牛排來吃，按照個人喜好煎出最滿意的牛排。不過，近日就有網友分享自己在家煎牛排時，看了各大食譜都推薦「煎好的牛排不能馬上吃」，讓他好奇原因，引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「自己在家做牛排，但看了所有食譜，上面都說牛肉要不論是煎完或者烤完，都要靜置放至少五分鐘以上，不是啊，剛出爐的這麼香為什麼不能直接吃啊？還要擺五分鐘是要幹嘛？有沒有大師可以說明一下？」

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▲網友不解為何許多食譜上都要將煎好的牛排「放置五分鐘」才能吃。（圖/PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「怕牛肉裝熟吧....再用餘溫讓它熟一點」、「鎖住肉汁無誤」、「術語是醒肉，就是讓肉纖維把肉汁吸回去」、「溫度高等於壓力大，壓力會使肉汁流出，所以要等溫度降下來，讓肉汁回流」、「煎的時候出汁，放一下讓汁吸回去，多汁」、「讓肉汁血水吸回去，不然一切都跑掉」、「真的有差，靜置之後肉汁會吸回去，整塊大升級，我是看YouTube廚師教的」。

而事實上，擁有20多年廚藝經驗的國宴主廚阿慶師先前也有在YouTube頻道教授大家煎牛排技巧，除了油不要太多之外，也要記得要用中火煎，如果煎牛排用小火的話煎出來並不會香，以切片厚度2cm的牛排來說，兩面各煎一分半鐘為最適合的時間。

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▲國宴主廚阿慶師曾教學煎牛排技巧，煎好的牛排要讓它靜置一下，才能讓肉汁、血水被肉給吸回。（圖/阿慶師YT）
阿慶師提到，牛排煎好之後，準備一個架子以及空盤，將牛排放在架子上，放置15到20分鐘，因為剛煎好的牛肉裡外的溫度不一樣，那要讓它達到降溫，這樣血水以及肉汁才可以讓肉倒吸回去，於是你煎出來的牛排，肉汁才能保留著，而架子的原理就是要讓牛排散熱，不會讓熱氣都燜在底下。（編輯：張嘉哲）


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