上班族久坐如慢性自殺！「9大傷害」曝光　2動作有效緩解

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她接著分享9項「久坐傷害」，第一「肩頸僵硬」，長時間低頭久對於脖子頸椎很傷，加上一直操作電腦，容易造成頸部肌肉疲勞；第二「駝背」，腰部處於高壓狀態，可能使腰椎出問題；第三「腰痠背痛」，肌肉痠痛是維持同一個姿勢太久，最常出現的問題。
第四「關節卡卡」，長期和椅面接觸，受到摩擦、擠壓，使坐骨神經酸痛；第五「循環代謝差」，坐太久可能會阻礙臀部、腰部跟下半身血液的循環變差，嚴重時更可能導致痔瘡；第六「心血管疾病」，久坐不動使血液循環變慢，血液濃稠度也比較高，容易增加心血管疾病及高血壓風險；第七「肥胖」，久坐除了讓下半身血液循環變差 還可能讓體多餘的脂肪及水分不容易排出 進而帶來水腫、肥胖的問題。
第八「消化道疾病」，總是坐著不動，會讓腸胃蠕動變慢，使基礎代謝率跟著下降，長期累積下來就會造成便秘、大腸癌風險；第九「血糖差」，久坐會迫使身體產生更多胰島素，讓血糖的代謝能力變差，造成糖尿病風險。
若以上狀況你都有，就要特別注意了！高敏敏表示，如果打電腦時你總是全身腰痠背痛，建議久坐50分鐘，就可以起來走動10分鐘；除此之外，她也分享「8個實用伸展的小步驟」，不僅可以解決腰痠、背痛、脖子酸的困擾之外，還能促進循環代謝。
動作一 「低頭族必備」
1.肩膀 上下各5次
2.脖子 左到右各5次
3.轉頭 來回轉頭各5次
4.上下點頭 上下點頭各5次
動作二 「硬筋骨必備」
1.左右伸展
2.上下抬腳
3.往前彎
4.扶著桌邊旋轉腰部
最後，高敏敏也說，「簡單來說，各位上班族、低頭族朋友，只要坐在位置上扭一扭，就可以讓自己更健康、工作效率更提升，快點跟我一起動起來」。（編輯：郭佩蓉）
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