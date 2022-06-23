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Albee哭瘦3公斤壓力太大　倒貼片酬苦練佛朗明哥舞

▲范乙霏（Albee）練舞狂哭，暴瘦3公斤。（圖／果陀）
▲范乙霏（Albee）練舞狂哭，暴瘦3公斤。（圖／果陀）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-06-23 17:30:00

范乙霏（Albee）在果陀劇場音樂舞台劇《摘心米其林》飾演熱愛佛朗明哥的失親少女貝拉，為戲苦練佛朗明哥舞，她說：「我剛開始練的時候，真的覺得好挫折，每天回家都會偷哭，印象很深刻第一天學1個小時，我只練了3個八拍，以前的舞蹈經驗完全用不上。」Albee一路狂瘦3公斤，以完美的S身形穿上量身訂做佛朗明哥舞衣，化身「驕傲的孔雀」。

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▲范乙霏（Albee）穿上佛朗明哥舞衣，S身形窈窕又性感。（圖／果陀）
▲范乙霏（Albee）穿上佛朗明哥舞衣，S身形窈窕又性感。（圖／果陀）
Albee透露：「我從3歲開始學習芭蕾，一路跳到國中畢業，雖然後來沒有選擇進入科班深造，但一直覺得跳舞是件很浪漫的事，身心靈都融合在舞蹈和音樂裡是非常美妙的！過去我也曾學過國標舞、Hip Hop等許多舞蹈類型，而佛朗明哥則是我從未接觸過的。」 敬業的她，甚至於排練時間外，運用私人時間特別聘請一對一授課舞蹈老師，笑稱：「經紀人都開玩笑跟我說，都還沒開演我的演出費就花在學費上了。」

▲Albee機智口才受到許多尾牙廠商青睞。（圖／翻攝Albee IG）
▲擅長舞蹈的Albee從3歲開始學芭蕾。（圖／翻攝Albee IG）
《摘心米其林》為Albee與果陀劇場合作的第三齣舞台劇，每次演出皆有不同挑戰與成長。第一齣《吻我吧娜娜》在排練前因工作摔斷腿，而這齣劇舞蹈動作特別多，那時是對身體上極大的挑戰；第二齣《我的大老婆》中一人分飾三角，構築一個角色需要耗費十分多心力，同時需要構築三個，又要在舞台上快速切換，是演技上極大的考驗。

第三齣是目前如火如荼排練中的新戲《摘心米其林》，Albee形容這是身心靈全方位的考驗：「我想這是宇宙給我的一份大禮，真的很感謝《摘心米其林》帶領佛朗明哥來到我的生命中，讓我在跳舞的過程去直視內心的恐懼、徬徨、不安、巨大的沮喪和挫折感，練習過程有點像煉金術，經過那些痛苦、燃燒、淬煉、轉化，讓舞蹈可以帶給自己與觀眾，面對困境的勇氣及希望。」

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