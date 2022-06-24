COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

年輕人聊天狂用「yyds」網看嘸！曝最愛兩詞：老人已不懂

▲原PO表示他看到像是yyds這類的縮寫就會感到很煩躁，不懂為何要這樣縮寫，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示他看到像是yyds這類的縮寫就會感到很煩躁，不懂為何要這樣縮寫，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 12:44:36

現在許多年輕人會學習中國的流行用語，其中像是最夯的英文拼寫；不過就有一名男網友發文抱怨，表示自己看到像是yyds這類的縮寫就會感到很煩躁，雖然他能理解中國網友為了規避社群守則，所以用英文拼音代替敏感詞彙，但後來連很多不必要的日常生活用語也用縮寫，「根本閱讀困難」，貼文一出，掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「有比yyds還煩躁的中國縮寫嗎= =」為題發文，表示最近看到PTT在討論中國拼音的縮寫，「原文提到拼音縮寫原本是中國社群為了規避敏感詞彙，所以用英文拼音來代替」，但後來連不必縮寫的日常生活用詞也在縮寫，結果造成閱讀困難。

原PO接著說，他昨天看了幾個詞彙，「我唸了唸、讀了讀真的看不懂，尤其是yyds，我第一次看到真的覺得在供三X，之後查了也覺得很X北，根本沒有人會這樣用好嗎？註解：永遠滴神（yyds）或永遠單身，看完了只覺得這種用詞有什麼好縮寫的，根本濫用原本縮寫的意義」。

另外他也補充幾個中國拼音用語，像是去死＝去s、wbzd=我不知道、mdzz=媽X智X、kswl=嗑死我了，「不知道還有沒有比這些縮寫更討人厭的詞，可以給小弟長長知識嗎= =」？

▲原PO表示他看到像是yyds這類的縮寫就會感到很煩躁，不懂為何要這樣縮寫。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲原PO表示他看到像是yyds這類的縮寫就會感到很煩躁，不懂為何要這樣縮寫。（示意圖／翻攝自Unsplash）
貼文一出，掀起熱議，「還有nmsl（那沒事了）」、「WML（我沒了），到現在不知道什麼意思但一直看到==」、「xswl（笑死我了）」、「你想知道dddd嗎（懂得都懂）」、「我覺得在那邊duck不必也很智X」、「srds（雖然但是），不懂為什麼連這個都要縮寫….」；其中，還有人表示「在補習班，現在小朋友很多真的用中國拼音法聊天，連講話也是 一直xswl、yyds……但明明都在台灣，也還是學注音，我看不懂還要上網查，才能跟他們溝通哈哈哈！真的老了」。

但也有網友緩頰，「不喜歡自己不用就好了啊，不用管到別人身上」、「其實就是網路文化，像英語系國家也會縮寫啊，你看不懂是因為我們打注音，不用羅馬拼音，像台灣也很多人打的注音文呀，或是一堆網路用語，史密斯=什麼意思，對=度，之類的，沒有必要去討厭啦，會成為網路文化是因為使用的人很多。 你的高尚感應該不建立於去踩著別人的文化才顯得自己有價值吧」。（編輯：郭佩蓉）

老公買賓士獲得「摩鐵試車」服務！女業務：我活好不黏人

妹子內褲白白的！醫一掀驚見「整片污垢」　原因眾人傻了

冷氣開26度熱醒！內行抖「3招」省電又涼爽：關鍵非溫度

曾紅極一時！中部「神級飲料店」他爆懷念　網：現在還有

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀