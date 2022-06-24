年輕人聊天狂用「yyds」網看嘸！曝最愛兩詞：老人已不懂

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原PO接著說，他昨天看了幾個詞彙，「我唸了唸、讀了讀真的看不懂，尤其是yyds，我第一次看到真的覺得在供三X，之後查了也覺得很X北，根本沒有人會這樣用好嗎？註解：永遠滴神（yyds）或永遠單身，看完了只覺得這種用詞有什麼好縮寫的，根本濫用原本縮寫的意義」。
另外他也補充幾個中國拼音用語，像是去死＝去s、wbzd=我不知道、mdzz=媽X智X、kswl=嗑死我了，「不知道還有沒有比這些縮寫更討人厭的詞，可以給小弟長長知識嗎= =」？
貼文一出，掀起熱議，「還有nmsl（那沒事了）」、「WML（我沒了），到現在不知道什麼意思但一直看到==」、「xswl（笑死我了）」、「你想知道dddd嗎（懂得都懂）」、「我覺得在那邊duck不必也很智X」、「srds（雖然但是），不懂為什麼連這個都要縮寫….」；其中，還有人表示「在補習班，現在小朋友很多真的用中國拼音法聊天，連講話也是 一直xswl、yyds……但明明都在台灣，也還是學注音，我看不懂還要上網查，才能跟他們溝通哈哈哈！真的老了」。
但也有網友緩頰，「不喜歡自己不用就好了啊，不用管到別人身上」、「其實就是網路文化，像英語系國家也會縮寫啊，你看不懂是因為我們打注音，不用羅馬拼音，像台灣也很多人打的注音文呀，或是一堆網路用語，史密斯=什麼意思，對=度，之類的，沒有必要去討厭啦，會成為網路文化是因為使用的人很多。 你的高尚感應該不建立於去踩著別人的文化才顯得自己有價值吧」。（編輯：郭佩蓉）