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北平烤鴨「神級吃法」曝！不沾手1秒入嘴　老饕哭太晚學

▲北平烤鴨是不少老饕的最愛，因其可以一隻多種吃法，常常店家都大排長龍，要打電話預約才買得到。（圖/NOWnews資料照）
▲北平烤鴨是不少老饕的最愛，因其可以一隻多種吃法，常常店家都大排長龍，要打電話預約才買得到。（圖/NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-06-28 12:18:07

色香味俱全的北平（北京）烤鴨是不少老饕的最愛，因其可以一隻多種吃法，包括利用包餅皮的方法、單吃鴨肉以及炒鴨骨架等等，每種都有其不同的風味。而近日，就有網友分享北平烤鴨的隱藏吃法，直呼一秒進嘴裡且完全不沾手，掀起不少網友熱烈討論。

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一名網友在Tik Tok貼文指出「教你快速吃烤鴨的方法！」只見貼出的影片中，該網友先是拿著一塊餅皮，接著夾起一塊鴨肉沾了沾甜麵醬，隨後將餅皮放在嘴巴前面，將肉直接從中心塞進嘴裡，連同餅皮呈現一個完美凹槽吞進，短短只花一秒時間完成，打破以往大家徒手包鴨肉餅的吃法，既不沾手又快速。

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▲網友分享北平烤鴨快速吃法，既不沾手也超快速，引起老饕熱議。（圖/Tik Tok@hsiaouncle）
貼文一出，不少網友紛紛回應「傻眼....還有這招」、「又有奇怪的知識增加了」、「想必您是個狠人」、「這招難道是失學已久的.....」、「虧你想得到可以這樣吃欸」、「卡一個這吃法會紅」、「哇哩勒，我下次也要試試看，每次都被甜麵醬搞得很煩欸」、「看起來太方便了吧＝＝」、「下次試看看+1太晚知道了」。

而也有不少嘗試過的網友紛紛回應「是真的很快，而且不沾手」、「不只北平烤鴨喔，生菜包肉也可以這樣吃」、「我都這樣吃烤肉配生菜，也是行得通」、「哈哈哈這樣吃確實很快，但是我更愛單吃鴨肉，好美味」、「我是都生菜包肉才會這樣吃，比較不沾手」。（編輯：張嘉哲）

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