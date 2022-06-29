中國靠「一帶一路」挖債務陷阱！外媒：如今看來坑了自己

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不過，北京過去15年向貧窮國家提供數千億美元海外貸款的做法，除了被批評是險惡的債務陷阱，根據《日經新聞》近日的報導分析來看，由於全世界都面臨了俄烏戰爭過後的高通膨、經濟衰退等問題，這些發展中貧窮國家也遭遇自2008年全球金融體系崩潰以來最嚴重的經濟危機，低收入國家只會越來越難以償還中國貸款，北京放款數千億美元最後恐變呆帳。
由於資本外逃、糧食短缺、除石油和天然氣外，其他大宗商品價格大跌，低收入國家的政府發現越來越難以償還中國貸款。
報導指出，中國毫無疑問的是這些低收入國家政府的最大債主，經濟學家萊因哈特 （Carmen Reinhart）於2018年時就對中國海外貸款評估過，發現這些海外借款對象多半是發展中國家，而未公告貸款平均就佔了這些國家GDP的15％，不過全球除了石油、天然氣外大宗商品價格大跌，全球經濟狀況進一步惡化，北京必須為自己造成的債務危機做好準備，因為這些貧窮國家恐怕將走上斯里蘭卡的後塵，全面拖欠海外貸款。
文內形容，這對中國國家領導人習近平來說，構成了「幾乎不可能的挑戰」。由於習近平治理期間，中國極力鼓吹北京能代替西方國家，成為開發中國家基礎建設項目的金主，但比起西方政府和國際金融機構主要貸款挹注於窮國的衛生、教育和人道主義項目，中國有將近67％的貸款用於基礎建設。
只是在經濟萎靡的現在，不論是港口、發電廠或收費高速公路的收入都銳減，建設項目本身想要產生償還貸款所需的收入十分困難；更重要的是，中國往往把「資源」當作抵押擔保品，看準窮國付不起海外債務後就拿港口或機場租借權等當作抵押，然而隨著大宗商品價格近幾個月急跌，窮國根本無力還債，中國陷入賠錢呆帳的情況下，一味催帳只是毀掉自己的在發展中國家的聲譽，就連拒絕協助斯里蘭卡債務重整都能讓其他國家看清中國背後真實目的，但要是完全註銷債務恐怕只會破壞中國國有銀行的資產負債表，屆時將由北京當局彌補銀行損失，造成領導人聲望盡失，在內鬥激烈的20大當前，可說習近平挖好這個債務大洞的同時卻也坑到了自己。
分析最後也提出三個選項建議中國「多管齊下」挽救形象、減少貸款損失，其中包含挑選撒哈拉沙漠以南的非洲低收入國家進行債務減免，因為中國海外貸款的一半左右皆聚集在此；接著就是應和如斯里蘭卡所要求的債務重組，透過降低利率、暫停償債並延長貸款期限，來避開最終貸款違約的威脅；最後便是發揮債權影響力與其他國際金融機構合作，透過債務減免計劃幫助貧窮國家度過全球經濟風暴，如此就更有可能踏穩政經方面實實在在的話語權。