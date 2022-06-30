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為何台灣200與2000元面額紙鈔沒人用？「關鍵理由」曝光

台灣銀行發行共5款面額紙鈔，唯獨200元與2000元面額最少人使用。（示意圖／NOWnews資料照）
台灣銀行發行共5款面額紙鈔，唯獨200元與2000元面額最少人使用。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 23:29:13

台灣銀行發行多款鈔票，包含常見的100元、500元、1000元面額，也有200元以及2000元紙鈔，不過就有網友好奇，在現今通貨膨脹的時代，為何面額較大的200或2000元鈔票卻少人使用？立刻引起網友熱烈討論。

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這名網友在《PTT》發文，表示台灣發行200、2000以上的紙鈔已經超過10年了，以前買便當大約70、80就有，拿一張100元紙鈔就能買到，但是現在物價上漲、東西都變貴，便當幾乎都要100多，因此原PO認為如果拿200元鈔票豈不是更為方便嗎？同理應用在2000元紙鈔上也是一樣，因此好奇詢問「為什麼通貨膨脹 200、2000還是沒人用？」

▲原PO認為現在物價上漲，連便當都要超過100元，認為拿200元以及2000元鈔票最方便，但好奇為何很少人使用？（圖／記者陳珮瑜攝）
▲原PO認為現在物價上漲，連便當都要超過100元，認為拿200元以及2000元鈔票最方便，但好奇為何很少人使用？（圖／記者陳珮瑜攝）
貼文一曝光，網友紛紛表示：「麻煩啊，大家喜歡10進位」、「我就問，提款機領的到2000嗎」、「認真回，中小企業不喜歡」、「刷信用卡，手機轉帳方便」、「超難用，每次用都被懷疑是假鈔」、「都數位支付了」、「兩百少用蠻多人其實不收，會收的都是公部門旁或某幾家發行200的銀行附近商家會收」、「那不是用來收藏的嗎」。

另外也有人解釋：「是台灣人不習慣，歐洲人很常用2歐和20歐，用2歐和20歐找錢可以節省硬幣數和紙鈔數」、「2000是有些在台灣過太爽的人在繳罰金用的，200是某幾家銀行要推流動性調節用的東西」，此外也有專業網友提出看法：「2字頭的鈔幣一來最不可能拿到假的，因為流通性太低做假的不划算會賠死，二來是可以用最少的張數組成1到9所有金額減少紙鈔使用量」。（編輯：陳珮瑜）

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