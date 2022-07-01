摩斯紅茶「3招」完美複製！花17元爽喝一大鍋 網全煮錯
台灣速食業競爭激烈，其中來自日本的速食品牌「摩斯漢堡」廣受國人喜愛，其又以甜又不苦澀的紅茶最為知名。對此，就有神人近日不藏私教學「3步驟」完美複製摩斯紅茶，而引來眾人驚呼「原來我都煮錯了！」
有神人於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，透露只要遵循「3步驟」就能完美複製摩斯紅茶！首先第一步驟，將1000cc的水煮滾後，關火放入1枚茶包浸泡7分鐘，但切忌「絕不能按壓茶包，否則會和人生一樣苦澀」。
緊接著第二步驟，等待時間到後，就將茶包撈起，並加入約120-130g的糖，而糖量可依個人喜好做調整。最後第三步驟，可將糖攪拌至完全融化後加入1000g的冰塊，待冰塊溶解後再喝甜度會較剛好。此外，她還分享小訣竅，建議可切點檸檬片或加牛奶，變成奶茶後口感也相當不錯。
而原PO所使用的紅茶，因剛好賣場祭出特價，一盒僅價135元，內附有8包茶包，換算下來一包只要17元，只要光靠一小包茶包，就能煮出一大鍋神似摩斯販售的紅茶！
超神教學曝光後，底下網友們也紛紛大讚直呼，「味道竟然跟摩斯一樣，等下立馬去買～感謝分享」、「原來我之前都是在亂搞，是要這樣煮才會好喝」、「感謝謝您的分享」、「我也是這樣煮」。
甚至還有人驚嘆表示，「原來不能按壓，我上次泡一個苦到懷疑人生」、「曾經煮過紅茶不懂事地壓了茶包，苦澀地讓人成長......」、「曾經苦澀過！現在成長了，不再傻傻壓茶包」、「原來！我之前每次都壓餒！想說怎麼這麼苦」、「原來不能壓，我都煮錯了」。（編輯：陳雅雲）